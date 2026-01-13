日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が、３月末で同局を退社することが１３日、分かった。スポーツ報知の取材によると、このほど正式に退社が決定。退社後もアナウンス業を継続する意向という。同局は「３月に退社することは事実です」とした。

入社９年目の岩田アナが退社することになった。現在、同局系「世界まる見え！ テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行や、「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の日曜ＭＣを担当するなど、“次期エースアナ”候補との呼び声も高い岩田アナだが、次のステップに進むことを決断。円満に退社することになった。

同局はこの日、スポーツ報知の取材に対し、「３月に退社することは事実です。そのほか人事の詳細についてはお答えしておりません」と回答した。

岩田アナは、慶応大卒後の２０１８年に同局に入社し、約半年後の１年目の秋から「世界まる見え！―」の進行を担当。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない自然体な進行や、愛らしい笑顔でお茶の間にも親しまれてきた。「学生時代から研究を重ねた」という、タレント・ローラや女優・篠原涼子のモノマネの完成度の高さも、たびたび話題となった。

過去にスポーツ報知の取材に応じた際には、自身が学生時代にテレビから活力をもらったことを回想し、「どれだけ学校で嫌なことがあったとしても、テレビを見ているときは幸せな気持ちになれた。見るとプラスに変わるってすごいこと。今度はその体験を自分がアナウンサーとして返していきたい」と“テレビ愛”やアナウンス職のやりがいを明かしていた。

退社後の４月以降はフリーアナに転身し、アナウンス業を継続していくと見られる。担当番組などで今後に関して生報告があるか、注目される。