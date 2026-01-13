岡彪太郎、ラジオ「ヤングタウンＮＥＸＴ」で成長実感「どうやったら面白くまとめられるか。鍛えられます」【ロングインタビュー中編】

関西Ｊｒ．の岡粼彪太郎（２１）が新年を迎えて気持ちを新たにしている。２０２６年はコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２９日〜２月１日、横浜アリーナ）、「大阪松竹座さよなら公演 ｅｐｉｌｏｇｕｅ 〜ありがとう松竹座〜」（２月２２日〜３月１９日）に出演を予定。「東京のジュニアと（共演）は１年ぶりぐらい。すごくスキルアップしていると思うので負けていられない」と闘志を燃やす。「暇をしない１年にしたい」と、多数のオーディション参加にも意欲満々だ。

―２０２５年はどんな１年だったか。

「早かった気がしますね。あっという間に１年が終わる。年々そうなんですけど、いろいろとさせてもらったり、いろんな変化があったんで、やっぱ早かったなっていう体感はありますね」

―一番の変化は。

「いただく仕事が全部僕１人に対してのものになったっていうのが、一番変わったところではあるかな」

―舞台も良かった。

「いろんな年齢層のお客さんが来てくれて、楽しかったですね。各地でおいしいものもめっちゃ食べました。仙台に行った時、のどぐろを食べたりとか、しっかり広島でもお好み焼きを食べに行ったり。（共演した）藤井直樹君とは、ご飯もずっと一緒でしたね」

―ＭＢＳラジオ「ヤングタウンＮＥＸＴ」水曜日の出演が昨年１１月に始まった。

「（大西風雅とで）やりやすいなっていうのはありますね。年齢も同じですし、入所当時からずっと仲は良かったんで、なんか話しやすいというか。相手がどういう立ち回りをしてくるかとかもある程度分かってるので話しやすい。ラジオパーソナリティーもやりたいと思っていた仕事の一つ。レギュラーの仕事がなかったので、毎週生放送に行くのも芸能人っぽいなと思ったりとか。実際楽しいですし、ラジオでしか話せない話とかもいっぱいあるので、楽しいですね」

―声だけで表現する。

「鍛えられますね。声だけで表現したりとか、間を生まないようにしたりとか。企画もいろいろやってもらってるんですけど、その企画をどうやったら面白くまとめられるかっていうところは、一番苦戦しています。思ってもいなかったところに笑いの要素が落ちていたりして、分からないなって思っています」

―大西とコンタクトを取り合っての共同作業。

「２人で役割分担しています。１人が企画にノリノリやったら、もう１人は全然ノリ気じゃなかったりとか。そういう２人の差みたいなのも、お互い交換しながら自然とやっていますね。企画を色々考えてくださってて、それに助けられている部分は本当にあるんですけど、お便りももちろん面白いのを送ってくださって、僕らはただそれに沿ってしゃべっているみたいな感じ。本当に助けられているなと思いますね」

―リスナーと直接つながれる。

「そうですね。いただいた生の声をそのまま読めたりして、新鮮というか楽しいですね。ゲストも元木湧君が電話で出てくれて、それもすごく楽しかった。人数が増えることによって会話の量とか質とかも若干上がったり、そういうイレギュラーなところも楽しいです。今後来てほしいのは渡邉大我。初回からずっと風雅が話題に出していて、すっごくかわいがるんですよ。（風雅は）いつも毒舌なので、そういう変なところも出るんじゃないかと思って、来てほしいです」（続く）

◆岡粼 彪太郎（おかざき・こたろう）２００４年３月２３日、大阪府生まれ。２１歳。１６年から関西Ｊｒ．として活動をスタート。１９年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｌｉｌかんさい」のメンバーに選出される。２５年４月１日付でユニットの活動を終了し、現在はソロとして舞台などで活躍中。特技はピアノ、テニス。