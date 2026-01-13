2026年1月21日に15周年を迎える、ディズニーストアで誕生したオリジナルキャラクター「UniBEARsity（ユニベアシティ）」

15周年のアニバーサリーにふさわしい特別な描き起こしアートが登場するほか、記念キャンペーンなどが実施されます☆

ディズニーストア「UniBEARsity（ユニベアシティ）」15周年記念

Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、宿題に取り組む物語から生まれたディズニーストアオリジナルキャラクターのクマのぬいぐるみシリーズ「UniBEARsity（ユニベアシティ）」

「ミッキーマウス」が作った「モカ」、「ミニーマウス」が作った「プリン」など、それぞれのクマは作った本人にどこか似ているのが特徴です。

2011年1月に販売を開始して以来多くの方々に愛され続けてきた「UniBEARsity（ユニベアシティ）」が、2026年1月21日に15周年を迎えます。

そして今回、15周年のアニバーサリーにふさわしい特別な描き起こしアートが登場しました。

「ミッキー＆フレンズ」はDisney Universityの中庭に各々が作ったクマのぬいぐるみとお祝いのために勢揃い。

ユニベアシティのアニバーサリーではおなじみのケーキを前に集合した華やかなアートです☆

「UniBEARsity（ユニベアシティ）」キャラクター紹介

これまでに登場したキャラクターは「ミッキー＆フレンズ」をはじめ、ディズニープリンセスをモチーフにした「Disney Princess BEAR by UniBEARsity」

さらにディズニー＆ピクサー作品からインスパイアされた「PIXAR UniBEARsity」など多岐にわたる「UniBEARsity（ユニベアシティ）」

15年の中で約100種類以上のキャラクターが誕生しました。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンのほかにも、専用コスチュームなどが展開されています。

ミッキーマウス／モカ

「ミッキーマウス」が作ったクマのぬいぐるみ「モカ」

大きめの耳と、赤いネクタイが「ミッキーマウス」に似ています。

「DU」は、ぬいぐるみ（Disney UniBEARsity）のロゴで、元はミッキーたちの大学（Disney University）の校章です。

ミニーマウス／プリン

「ミニーマウス」が作ったクマのぬいぐるみ「プリン」

「ミニーマウス」と同じ大きめの耳、水玉模様の赤い大きなリボン、長いまつげがチャームポイントです。

ドナルドダック／ホイップ

「ホイップ」は「ドナルドダック」が宿題でつくったクマのぬいぐるみ。

ふわふわの真っ白ボディや瞳の色、お揃いのネクタイがポイントです。

デイジーダック／パフィー

デイジーダックがつくったクマのぬいぐるみ「パフィー」

「デイジーダック」とペアになったパープルの瞳や大きなリボンが特徴です。

プルート／メープル

目鼻やボディの色など「プルート」らしい特徴が詰まった「メープル」

「プルート」の首輪と同じ色のネクタイには、大好きな骨のワンポイントがあしらわれています。

チップ／モン

お鼻と1本の前歯、背中の模様が「チップ」そっくりな「モン」

ふわふわの首元と黄色いネクタイがチャームポイントです。

デール／ブラン

2本の前歯、背中の模様が「デール」そっくりな「ブラン」

毛足の長い素材を使用した首元には、水色のネクタイがあしらわれています。

グーフィー／スコーン

「グーフィー」と同じく垂れた耳と2本の歯が特徴的な「スコーン」

ネクタイには「クーフィー」のロゴである”G”がレイアウトされています。

マックス／ラスク

「グーフィー」の息子「マックス」のイニシヤル”M”をネクタイに落とし込んだ「ラスク」

お口からちらりとのぞかせた歯がとってもキュート☆

#ユニベアシティ15thおめでとうキャンペーン

実施期間：2026年1月21日（水）12:00〜1月27日（火）23:59

ユニベアシティ15周年を記念し、ディズニーストア公式SNS（X・Instagram）にてキャンペーンを実施。

ディズニーストアの公式SNS（X・Instagram）をフォローし、ユニベアシティとの思い出エピソードなどをコメントされた方の中から抽選で合計500名に15周年限定「ブック型小物入れ」（非売品）がプレゼントされます。

キャンペーン詳細や応募方法については、後日キャンペーン投稿を確認ください。

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニー映画『ズートピア』に登場するジュディとニックをモチーフにしたユニベアシティが登場

発売日：2026年1月21日（水）

発売店舗：ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

『ズートピア』に登場する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をモチーフにしたユニベアシティが登場。

「ジュディ・ホップス」をイメージした「パウキャロット」は、ピンと立った長い耳と丸いしっぽが特徴で、ニンジン型レコーダーペンを手にした愛らしいデザインです。

「ニック・ワイルド」をイメージした「パウシクル」は、尖った耳と長いしっぽ、目の表情がポイントで、作中に登場するアイスキャンディーを持っています。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンのほか、専用コスチュームがラインナップ☆

2025年3月に登場した新シリーズ「UniBestiez（ユニベスティーズ）」

Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれまた「UniBestiez（ユニベスティーズ）」

物語には「モカ」や「プリン」などユニベアシティの仲間たちも登場します。

第1弾では、物語の中でミッキーとミニーがかわいい姿を想像して描いたウサギの「イエック ラビット」と「エイン ラビット」が登場しました。

ミッキーたちとユニベアシティの新しい物語シリーズ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」 ミッキーたちとユニベアシティの新しい物語シリーズ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」 続きを見る

今後の物語展開にも期待が高まるシリーズです。

ドナルド・デイジー・プルートが出会ったヒツジやキツネ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズ ドナルド・デイジー・プルートが出会ったヒツジやキツネ！ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」グッズ 続きを見る

15周年のアニバーサリーにふさわしい特別な描き起こしアートが登場。

2026年1月21日に15周年を迎える、ディズニーストアで誕生したオリジナルキャラクター「UniBEARsity（ユニベアシティ）」の紹介でした☆

桜をテーマにしたプーさんたちやドナルド！ディズニーストア「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」 桜をテーマにしたプーさんたちやドナルド！ディズニーストア「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」 続きを見る

ゴディバと共同制作したチョコレートやハート尽くしのぬいぐるみ！ディズニーストア「バレンタインコレクション」 ゴディバと共同制作したチョコレートやハート尽くしのぬいぐるみ！ディズニーストア「バレンタインコレクション」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 15周年を記念した特別な書き起こしアート！ディズニーストア「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 appeared first on Dtimes.