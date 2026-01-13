吉本新喜劇のすっちーと島田珠代が１３日、大阪市内で、不動産会社「オープンハウス」のキャンペーン「オープンハウスをごひいきに！プロジェクト」に出演。関西圏と中京圏で放映されている同社ＣＭに出演中の２人は「ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥ ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ ＰＡＲＫ 大阪梅田」（大阪市北区）で一日店長も務めた。

オープニングで珠代は「パンティーテックス」、続くコントですっちーはゲストのコットン・西村真二を相手に「乳首ドリル」を披露。オープンハウス社に支給された名刺をネタに２人で「名刺渡して商談がパー」の即興ギャグまでパフォーマンスした。ここまでは良かったが、同じくゲストのロングコートダディが出演すると雰囲気が一変した。

珠代は「私の吉沢亮だ」とロングコートダディ・堂前透にまとわりついて股間を指ではじき「ワオ、国宝！」とギャグを飛ばした。だがどうにもギクシャクしている。珠代が「堂前くんのことホント好きなの〜」とギャグめかして腕にしがみつくのだが、堂前の顔を直視できないでいる。あわやコント不成立という窮地。ロングコートダディ・兎が「これ、４、５年前からずっと言ってる」と打ち明けると、コットン・西村は「リアルなんだ」、きょんも「リア恋！」と応じた。

恋する男性の前で「シンガポールの昆虫」や「芋食って屁ぇこいて前すすも」をパフォーマンスする５５歳の乙女。「したくないんですけど、女芸人としてグッと切り替えました。やりながら心は泣いてました。せやけどアカン…ワテはナニワの女芸人や…」とコメディエンヌとしての悲哀をあらわにした。堂前は「ギャップに胸が熱くなりました」と一方通行の恋心を思いやった。

そんな珠代と堂前がオープンハウスの物件で住めるようになれば、どんな間取りを注文するのか。珠代は「ラブチェアですかね」となぜか家具をリクエスト。「１ＬＣ（ラブチェア）て聞いたことない」と“好きピ”に突っ込まれていた。

さらに珠代は「私が稼ぐ。堂前君の好きな間取りでいい」とヒモとして養うとまで宣言した。だが３５歳の堂前は、２０歳上の珠代の重すぎる愛を受け入れられず「妹にしか見れないので…」とお断り。珠代は「『イヤですわ』って言われてコケる準備してたのに。もうひとヒネリ入れてくる。そこが好き！」と昨年のキングオブコント覇者のギャグセンスを褒めちぎった。これには西村に「からくり言わないでください」と、いさめられていた。

フォトセッションでもギャグめかして堂前に絡みつく珠代だが、やはり顔を直視できない。すっちーは「（体温）ホカホカやないか！ 熱なってしもて！」と体が火照ってしょうがない珠代をイジっていた。

すっちーと珠代はこの日、一日店長も務めた。店長権限で大幅な値引きにも応じるのか。すっちーは「レクサスくらい値引きしない。一日店長としてビタ一文値引きしません！」と顧客に１ミリも歩み寄らないタフネゴシエーターの姿勢を強調した。珠代は「私は３０００万円以上の物を買っていただいたら、一律２００万引きにします」と勝手に宣言。それまで両者が何をやっても「最高です」「バッチリです」と全肯定していたオープンハウス社の塩山広報が無の表情になっていた。