¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºêÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ªÀµ·î¤Îµ¢¾ÊÃæ¤ËÂ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÎÅÍÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°¦¸¤¤È¤Î»þ´Ö¤ä¹ë²Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢½¼¼Â¤·¤¿µÙ²Ë¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ£ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¤ËÂ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤Î¤Ç¼Â²È¤Ç¤Ï¤Î¤ó¤Ù¤ó¤À¤é¤ê¡×¤È¡¢µÙÍÜ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢±¦Â¤Î¹Ã¤ÎÊÕ¤ê¤¬ÀÄ¤¯¤¢¤¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢à²ø²æ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÅÍÜÃæ¤Ï¡¢¼Â²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö³ª¤·¤ã¤Ö¤ä±·¤Á¤é¤·¤Ê¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼Â²È¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¥Ï¥ë¤¯¤ó¤È¤âºÆ²ñ¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤®¤¿¤±¤É¡¢¼Â²È¤Ø¤ªÀµ·îµ¢¾Ê¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ï¥ë¤¯¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö13Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ä¤â¥Ï¥ë¤¯¤ó¤âºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¥Ï¥ë¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÐ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿©Íß¤â¤¢¤ë¤·¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Æ£ºê¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¡¢²«¿§¤¤¶ß¤¬¤Ä¤¤¤¿³¥¿§¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¥ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤â¸ø³«¡£
Æ£ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç·Ú¤¯¤ªÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Ê¤¤ã¡¡º£Ç¯¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤â¸ì¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÌá¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÅ¾¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¤ª¥±¥¬ÄË¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÂ¤ò²ø²æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©ÄË¤½¤¦ÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£²Ä°¥ÁÛ¡Á¡×¡Ö¼Â²È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤êºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î³ª¤·¤ã¤Ö¤È±·¤Á¤é¤·¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
