政府は先ほど、今月23日に通常国会を召集すると衆参両院に伝えました。高市総理が冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がる中、与党側から国会の日程が示されないことに野党は反発しています。国会記者会館から中継です。

本来であれば召集日の伝達を含め粛々と進むはずが、衆議院の解散をめぐって具体的な情報がないことから紛糾する事態となっています。

木原官房長官は先ほど、衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、通常国会を今月23日に召集すると伝えました。

ただ、冒頭で高市総理が衆議院を解散するとの見方が広がっていることから、与党側から政府の基本方針や政策を示す施政方針演説の日程は提案されなかったということです。

具体的な日程の提案がなかったことに野党側は反発し、議院運営委員会の理事会は一度休憩となっています。

一方、野党は選挙に向けた準備を加速させています。

立憲民主党 野田佳彦 代表

「23日解散ならば、相当程度早くやらないと。急ぎたいと思います」

立憲民主党の野田代表はけさ、国民民主党との選挙区調整をめぐり、「現職議員がいるところはお互い候補者を立てないことを鉄則に調整したい」との考えを示しました。

これに対し、玉木代表は「大義もないのに調整するのは、かえって議席を減らすことに繋がる」として「どういう趣旨なのか、まずは確認したい」と述べるにとどめました。