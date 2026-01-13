赤楚衛二、上着を脱いでカン・ヘウォンに… 「メロすぎてなに!?状態」「日本ドラマでこんなシーン見た事ない！」「恋の始まりって、見てるこっちもドキドキするね」反響続々『キンパとおにぎり』第1話【ネタバレあり】
テレ東ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06〜）が12日放送された。主演を務める赤楚衛二とカン・ヘウォンの恋の始まる姿に反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）
【写真】恋が始まる！イルミネーションを背景に見つめ合う赤楚衛二＆カン・ヘウォン
本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎり”のような２人がぶつかり合いながらも惹かれていく、20代のかけがえのない日々を描くラブストーリー。
小料理店「田の実」で働く大河（赤楚）は、夢を失いながらもバイトにやりがいを見いだし始めていた。一方、アニメ作家志望で韓国から来た留学生リン（ヘウォン）は、課題に追われる日々の中、寮の退去を迫られて住まい探しに苦戦していた。
そんな国籍も状況も違う2人が、ある日偶然巡り会い、大河が振る舞ったおにぎりがリンの心と空腹を満たし、その笑顔に大河は釘付けになる。そして目が合った瞬間、2人にときめきが走った。
終盤、2人が恋人がいるのかどうかを互いに確認し合っていると、突然雨が。大河は上着を脱いでリンにかぶせるようにして雨を避け、一緒に走り出した。
こうしたシーンにSNSは反応。「メロすぎてなに!?状態」「日本ドラマでこんなシーン見た事ない！」「恋の始まりって、見てるこっちもドキドキするね」などのコメントが寄せられている。
