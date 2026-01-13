元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士は13日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドラマのPRでスタジオに現れた俳優竹内涼真（32）を前に、普段は見せないメロメロの様子で喜んだ。

竹内はこの日、「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）のPRで、全身黒の衣装でスタジオ生登場。すると、隣席の元テレビ朝日社員、玉川徹氏が「（スタジオに竹内が）来ると。もう、うるっさいんですよ。何か声をかけてくださいよ」と、竹内の登場を心待ちにしていた菊間氏の様子を暴露。「いやいやいや」と照れる菊間氏に、竹内は「再会できて、よかったです」と、ドラマタイトルに合わせて語りかけた。

これに、菊間氏は両手で顔を覆って大照れ。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に「良かったねー、良かったねー」とはやされると、「モーニングショーに出て、今日がいちばんうれしいです」とぶっちゃけ、スタジオ内は大爆笑になった。

羽鳥は「まあ、気持ちは分かりますよ。竹内涼真さんですから」と応じ、「『再会』、ぜひ見てくださいよ」と声をかけられた菊間氏は、「はい」と素直に応じていた。