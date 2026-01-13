メンバーの独占コメント到着！クマリデパート、新体制第2弾シングル「クマった！釣られちゃった」ジャケット＆新アー写が解禁

アイドルグループ・クマリデパート が、2月3日にニューシングル「クマった！釣られちゃった」をリリースする。これに先駆け、本作の詳細ならびにジャケット・新衣装のアーティスト写真が解禁となった。

本作は、数々のヒット曲を手がけてきた早川博隆と、クマリデパートの楽曲世界を支えてきたサクライケンタがタッグを組んだ最新作。“かわいい”を武器に進化を続けるクマリデパートが、その魅力を極限まで詰め込んだ限界突破ソングに仕上がっている。

思わず“釣られてしまう”キャッチーなフレーズ、耳に残るメロディ、そしてクマリデパートならではの多幸感あふれる世界観が融合。一度聴いたら抜け出せない、中毒性の高い楽曲となっている。

ライブでの盛り上がりも必至な本作は、グループの新たな代表曲となること間違いなし。クマリデパートの“今”と“これから”を象徴する1曲として、注目を集めそうだ。

【メンバーコメント】

サクライケンタさん×早川博隆さん楽曲第2弾！今回はとびきり可愛いの詰まった楽曲を作って頂きました▽そして私、小田アヤネの生誕祭で初披露させて頂いた楽曲｢ソラ｣も収録されています！是非色んな私達に沼って、クマっちゃってください！クマリデパート 小田アヤネ はじめて聞いた時から、かわいすぎる歌詞と曲調にわくわくきゅんきゅんしていました▽わたしの大好きなクマがモチーフになっている曲！とっても素敵な新曲をつくっていただけてとってもうれしいです！かわいいクマリデパートにたくさんクマってねえ▽クマリデパート 桃々シオン

※▽はハートマーク

【リリースイベント・ライブ情報】

◆リリースイベント・1月24日（土）ららぽーと新三郷 1Fスカイガーデンステージ 13:00／15:30・1月29日（木）リミスタ オンライン特典会 ※時間調整中・1月30日（金）タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース 19:00・1月31日（土）ららぽーと柏の葉 本館2F センタープラザ 13:00／15:30・2月1日（日）ヴィレッジヴァンガードレイクタウンmori 店内イベントスペース 13:00／15:30・2月2日（月）ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 店内イベントスペース 19:00・2月3日（火）HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース 19:00・2月4日（水）リミスタ オンライン特典会 ※時間調整中・2月5日（木）タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース 19:30・2月8日（日）TSUTAYA EBISUBASHI 店内イベントスペース 14:00・2月8日（日）タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース 18:00 ◆ライブクマリデパート古今東西ワンマンライブ「デパートをおかずに白ごはんを食べます！」■2026年2月7日（土）大阪編会場：梅田Shangri-LaOPEN 15:30／START 16:15

■2026年2月15日（日）東京編会場：Veats SHIBUYAOPEN 16:00／START 17:00