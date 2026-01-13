昨季限りでシモーネ・インザーギ体制に終わりを告げ、今季よりクラブOBクリスティアン・キヴを指揮官に迎えて新たなスタートを切ったインテル。



今季も優勝争いに絡んでおり、キヴ体制はまずまずのスタートといったところだろうか。しかし、本当の勝負は2年目となる来季だ。



伊『Gazzetta dello Sport』は、インザーギ体制よりチームを支えてきたベテラン選手たちとの契約状況に注目している。





契約が今季限りとなっているのは、MFヘンリク・ムヒタリアン（36）、DFステファン・デ・フライ（33）、マッテオ・ダルミアン（36）、フランチェスコ・アチェルビ（37）、GKヤン・ゾマー（37）、ラッファエーレ・ディ・ジェンナーロ（32）だが、いずれも大ベテランだ。ムヒタリアン、アチェルビ、ダルミアン、ゾマーはインザーギ体制でも主力だったが、年齢的には別れの時が近い。守護神ゾマーに関してはパフォーマンス低下を指摘する声があり、同メディアはほぼ確実に今季限りで別れることになると見ている。それはアチェルビも同じで、ダルミアンは今季怪我で1試合しかプレイ出来ていない。サイドバックから3バックのセンターバックまでこなしてくれる万能DFではあるが、同メディアはダルミアンとも別れる可能性が高いと見ている。ムヒタリアンに関しては36歳の今も献身的なプレイを見せており、なおかつ中盤のバックアッパーの立ち位置を受け入れてくれているところがある。そのため、1年の契約延長はあり得るとの見方だ。いずれにしても、来季へチーム編成に手を加えるべきなのは確実だ。本格的な世代交代を図っていく必要があり、今夏の移籍市場は忙しくなるだろう。その際にキヴがどういう構想でチームを作っていくのか注目される。