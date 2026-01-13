ゾマー、アチェルビは37歳、ダルミアンとムヒタリアンは36歳 インテルは今夏に世代交代の本番を迎える
昨季限りでシモーネ・インザーギ体制に終わりを告げ、今季よりクラブOBクリスティアン・キヴを指揮官に迎えて新たなスタートを切ったインテル。
今季も優勝争いに絡んでおり、キヴ体制はまずまずのスタートといったところだろうか。しかし、本当の勝負は2年目となる来季だ。
伊『Gazzetta dello Sport』は、インザーギ体制よりチームを支えてきたベテラン選手たちとの契約状況に注目している。
ムヒタリアン、アチェルビ、ダルミアン、ゾマーはインザーギ体制でも主力だったが、年齢的には別れの時が近い。守護神ゾマーに関してはパフォーマンス低下を指摘する声があり、同メディアはほぼ確実に今季限りで別れることになると見ている。
それはアチェルビも同じで、ダルミアンは今季怪我で1試合しかプレイ出来ていない。サイドバックから3バックのセンターバックまでこなしてくれる万能DFではあるが、同メディアはダルミアンとも別れる可能性が高いと見ている。
ムヒタリアンに関しては36歳の今も献身的なプレイを見せており、なおかつ中盤のバックアッパーの立ち位置を受け入れてくれているところがある。そのため、1年の契約延長はあり得るとの見方だ。
いずれにしても、来季へチーム編成に手を加えるべきなのは確実だ。本格的な世代交代を図っていく必要があり、今夏の移籍市場は忙しくなるだろう。その際にキヴがどういう構想でチームを作っていくのか注目される。