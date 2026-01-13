Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×6¡Á10·îÈ¯¤Î¹ñÆâ31¥¯¥ë¡¼¥º¤òÈ¯É½¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦À¥¸ÍÆâ¡¦¾®³Þ¸¶¤Ê¤ÉÀßÄê
Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë2026Ç¯²Æ¡¦½©¥¯¥ë¡¼¥ºÁ´31ËÜ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Û»³ÏÑ²Ö²Ð¡¢´ØÌç³¤¶®²Ö²Ð¡¢·§ÌîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤òÁ¥¾å¤«¤é´ÑÍ÷¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤ä¡¢ÇîÂ¿µÀ±à»³³Þ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö²Æ¤ÎÇîÂ¿¡¦³ø»³¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ê¤É²Æ¤Îº×¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹ÒÏ©¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÌ³¤Æ»ÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¤Î¹Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æ»Æâ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹¤òÊ£¿ôÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£À¥¸ÍÆâÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇîÂ¿È¯Ãå ½©¤ÎÀ¥¸ÍÆâ ÏÂ²Î»³¡¦¾®Æ¦Åç¥¯¥ë¡¼¥º¡×¡Ö¿À¸ÍÈ¯Ãå ½©¤ÎÀ¥¸ÍÆâ ÊÌÉÜ¥¯¥ë¡¼¥º¡×¡Ö½©¤ÎÀ¥¸ÍÆâ Æü¸þ¡¦¾¾»³¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤òÀßÄê¤·¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ¿ÅçÈþ¤ä¶¶ÎÂÄÌ²á¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤¿¡£
Î¥ÅçÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤ä¼ï»ÒÅç¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¾®³Þ¸¶¥¯¥ë¡¼¥º¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¾èÁ¥ÃÏ¤È²¼Á¥ÃÏ¤¬°Û¤Ê¤ë°ÜÆ°·¿¥¯¥ë¡¼¥º¤â¡Ö¿À¸ÍÈ¯ ½é²Æ¤Î»ÍÆü»Ô¡¦²£ÉÍ¥¯¥ë¡¼¥º¡×¡Ö²£ÉÍÈ¯ ²Æ¤ÎÄ»±©¡¦¿À¸Í¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ê¤É6¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²£ÉÍ¡¢¿À¸Í¡¢ÇîÂ¿¤òµ¯ÅÀ¤ËÁ°¸å¤ÎÂÚºß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢6·î15Æü¤«¤é7·î18Æü½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Á¥Æâ°ìÉô¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¢¹Ò¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¥¯¥ë¡¼¥º¥Ç¥¹¥¯¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¼è¤ê°·¤¤¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£