¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¢³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¿·½Õ¥»¡¼¥ë¡¡ºÇÂç5Ëü±ß³ä°ú
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢JAL³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖJALunLun ¿·½Õ¥»¡¼¥ë 2026¡×¤ò1·î7Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤¤Ï50,000±ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹Ô¤¤Ï40,000±ß¡¢Æî¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¹Ô¤¤Ï35,000±ß¡¢¥°¥¢¥à¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¹Ô¤¤Ï30,000±ß¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¹Ô¤¤Ï20,000±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡£
³ä°ú¸å¤ÎÎ¹¹ÔÂå¶â¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤4Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥¦¥é¥Ë¡¦¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥ÁÇñ¡Ë¤¬88,800±ß¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯5Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥Ò¥ë¥È¥ó ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÇñ¡Ë¤¬220,100±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¹þ¡£
½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¤«¤é9·î30Æü½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¡£°ìÉôÅÔ»Ô¤Ï½ÐÈ¯´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢ÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÎ¹Äø¤Ï³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£