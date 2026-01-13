JCBは、新ポイントサービス「J-POINT」の提供を開始した。従来の会員向けサービス「Oki Dokiポイント」をリニューアルするもので、200円の利用ごとに1ポイントが貯まる。

新ポイントは少額でも貯めやすく

「J-POINT」の最大の特徴は、ポイントの計算方法。従来どおり、毎月の利用金額を合計してからポイントへ換算する方式を採用するが、「Oki Dokiポイント」では1000円ごとに1ポイント（最大5円分）だったのに対し、「J-POINT」では200円ごとに1ポイント（最大1円分）となる。これにより、少額の決済でも切り捨てられる端数が減り、より効率的にポイントを獲得できる。

また、特定の加盟店でポイント還元率がアップする「J-POINTパートナー」も展開する。事前にポイントアップ登録を行い、JCBオリジナルシリーズのカードを利用することで、最大10％の還元を受けられる。対象店舗には、マクドナルドやガスト、Amazon.co.jpなど、日常的に利用する機会の多い80店舗以上がラインアップされている。

3億ポイント山分けなど記念キャンペーンを実施

新サービスの開始にあわせ、2つのキャンペーンが実施される。

1つ目は「3億J-POINT山分けキャンペーン」。期間は1月16日～4月15日。対象となるJCBオリジナルシリーズのカード会員が、J-POINTパートナー対象ショップのポイントアップ登録を行い、かつ期間中に合計10万円以上利用すると、総額3億ポイントの山分けに参加できる。パートナーショップの利用数に応じて口数が増え、最大10口まで応募可能。ポイントの付与は6月下旬頃を予定している。

2つ目は新規入会キャンペーン。期間は1月13日～3月31日。期間中にJCBオリジナルシリーズへ新規入会し、会員アプリ「MyJCB」にログインすると、対象のJ-POINTパートナー利用分について、通常の最大10％還元に加え、さらに10％分のポイント（最大8000円分）が付与される。これにより、合計で最大20％のポイント還元を受けられる。