ツインズのＢ・バクストン外野手が、３月に行われるワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の米国代表として参戦することが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。同日、米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」は公式Ｘ（旧ツイッター）で予想スタメンを掲載し、「歴代最強」の呼び声高い重厚な布陣となった。

バクストンは、昨季はキャリアハイとなる３５本塁打、８３打点を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。通算８９８試合で１６８本塁打、４３６打点、打率２割４分８厘をマークしている。外野はすでにジャッジ（ヤンキース）、クローアームストロング（カブス）、キャロル（Ｄバックス）が選出されており、バクストンで４人目の選出で強力な布陣を整えた。

アメリカ代表は、投手陣はスクバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）と“サイ・ヤング賞コンビ”の最強二枚看板。野手陣は今季６０発のローリー（マリナーズ）、ドジャースの正捕手スミスや、２４年に二塁手としてゴールドグラブ賞に輝いたチュラングや、２年連続シルバースラッガー＆ゴールドグラブ受賞のウィット（ロイヤルズ）もメンバー入り。先月２３日にはＭＶＰ２度を誇るフィリーズ主砲のハーパーが参戦を表明し、唯一空いていた一塁のポジションも埋まり、ドリームチームが“完成”していた。

◇予想スタメンは以下の通り。

▽先発投手陣

スキーンズ（パイレーツ）

スクバル（タイガース）

ウェブ（ジャイアンツ）

ライアン（ツインズ）

ボイド（カブス）

▽捕手 ローリー（マリナーズ）

▽一塁 ハーパー

▽二塁 チュラング（ブルワーズ）

▽三塁 ヘンダーソン（オリオールズ）

▽遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

▽外野陣

右翼 ジャッジ（ヤンキース）

中堅 バクストン（ツインズ）

左翼 キャロル（Ｄバックス）

▽指名打者 シュワバー（フィリーズ）

▽救援陣

ベッドナー（ヤンキース）

クレビンジャー（レイズ）

ホームズ（メッツ）

マクレーン（メッツ）

ジャックス（レイズ）

ミラー（パドレス）

ウィットロック（レッドソックス）

▽控え

スミス（ドジャース）

クローアームストロング（カブス）