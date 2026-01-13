ＵＳＡ　Ｂａｓｅｂａｌｌのインスタグラム（＠ｕｓａｂａｓｅｂａｌｌ）より

　ツインズのＢ・バクストン外野手が、３月に行われるワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の米国代表として参戦することが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。同日、米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’　Ｂａｓｅｂａｌｌ」は公式Ｘ（旧ツイッター）で予想スタメンを掲載し、「歴代最強」の呼び声高い重厚な布陣となった。

　バクストンは、昨季はキャリアハイとなる３５本塁打、８３打点を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。通算８９８試合で１６８本塁打、４３６打点、打率２割４分８厘をマークしている。外野はすでにジャッジ（ヤンキース）、クローアームストロング（カブス）、キャロル（Ｄバックス）が選出されており、バクストンで４人目の選出で強力な布陣を整えた。

　アメリカ代表は、投手陣はスクバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）と“サイ・ヤング賞コンビ”の最強二枚看板。野手陣は今季６０発のローリー（マリナーズ）、ドジャースの正捕手スミスや、２４年に二塁手としてゴールドグラブ賞に輝いたチュラングや、２年連続シルバースラッガー＆ゴールドグラブ受賞のウィット（ロイヤルズ）もメンバー入り。先月２３日にはＭＶＰ２度を誇るフィリーズ主砲のハーパーが参戦を表明し、唯一空いていた一塁のポジションも埋まり、ドリームチームが“完成”していた。

　◇予想スタメンは以下の通り。

　▽先発投手陣

　スキーンズ（パイレーツ）

　スクバル（タイガース）

　ウェブ（ジャイアンツ）

　ライアン（ツインズ）

　ボイド（カブス）

　▽捕手　ローリー（マリナーズ）

　▽一塁　ハーパー

　▽二塁　チュラング（ブルワーズ）

　▽三塁　ヘンダーソン（オリオールズ）

　▽遊撃　ウィット（ロイヤルズ）

　▽外野陣

　右翼　ジャッジ（ヤンキース）

　中堅　バクストン（ツインズ）

　左翼　キャロル（Ｄバックス）

　▽指名打者　シュワバー（フィリーズ）

　▽救援陣

　ベッドナー（ヤンキース）

　クレビンジャー（レイズ）

　ホームズ（メッツ）

　マクレーン（メッツ）

　ジャックス（レイズ）

　ミラー（パドレス）

　ウィットロック（レッドソックス）

　▽控え

　スミス（ドジャース）

　クローアームストロング（カブス）