ＷＢＣ米国代表にバクストン参戦 米メディアが「歴代最強」の予想スタメン…侍ジャパン打倒へ「超銀河系軍団」結成
ツインズのＢ・バクストン外野手が、３月に行われるワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の米国代表として参戦することが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。同日、米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」は公式Ｘ（旧ツイッター）で予想スタメンを掲載し、「歴代最強」の呼び声高い重厚な布陣となった。
バクストンは、昨季はキャリアハイとなる３５本塁打、８３打点を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。通算８９８試合で１６８本塁打、４３６打点、打率２割４分８厘をマークしている。外野はすでにジャッジ（ヤンキース）、クローアームストロング（カブス）、キャロル（Ｄバックス）が選出されており、バクストンで４人目の選出で強力な布陣を整えた。
アメリカ代表は、投手陣はスクバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）と“サイ・ヤング賞コンビ”の最強二枚看板。野手陣は今季６０発のローリー（マリナーズ）、ドジャースの正捕手スミスや、２４年に二塁手としてゴールドグラブ賞に輝いたチュラングや、２年連続シルバースラッガー＆ゴールドグラブ受賞のウィット（ロイヤルズ）もメンバー入り。先月２３日にはＭＶＰ２度を誇るフィリーズ主砲のハーパーが参戦を表明し、唯一空いていた一塁のポジションも埋まり、ドリームチームが“完成”していた。
◇予想スタメンは以下の通り。
▽先発投手陣
スキーンズ（パイレーツ）
スクバル（タイガース）
ウェブ（ジャイアンツ）
ライアン（ツインズ）
ボイド（カブス）
▽捕手 ローリー（マリナーズ）
▽一塁 ハーパー
▽二塁 チュラング（ブルワーズ）
▽三塁 ヘンダーソン（オリオールズ）
▽遊撃 ウィット（ロイヤルズ）
▽外野陣
右翼 ジャッジ（ヤンキース）
中堅 バクストン（ツインズ）
左翼 キャロル（Ｄバックス）
▽指名打者 シュワバー（フィリーズ）
▽救援陣
ベッドナー（ヤンキース）
クレビンジャー（レイズ）
ホームズ（メッツ）
マクレーン（メッツ）
ジャックス（レイズ）
ミラー（パドレス）
ウィットロック（レッドソックス）
▽控え
スミス（ドジャース）
クローアームストロング（カブス）