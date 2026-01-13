連休明け１３日の東京株式市場は、高市首相の衆院解散検討を受けて買い注文が膨らんだ。

日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値比で１８００円超上昇し、初めて５万３０００円台に乗せた。衆院選後も積極財政が続くとの見方から、長期的な財政悪化への懸念が強まり、円や国債は売られている。株高・円安・債券安が一段と進む「高市トレード」の展開になっている。

日経平均は１３日の取引開始直後から大きく上昇し、昨年１１月４日につけた取引時間中の最高値（５万２６３６円８７銭）を更新した。東証プライム銘柄の約８割が値上がりしている。午前の終値は１６００円７１銭高の５万３５４０円６０銭だった。

９日夜、高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったとする読売新聞の報道を受け、日経平均の先物が大きく上昇した。連休明けの市場でも、衆院選で与党が議席数を伸ばし、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの観測から買い注文が広がっている。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇しているほか、円安の進行に伴い自動車や機械などの輸出関連株の上昇も目立つ。

しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹氏は「国会冒頭での解散検討はサプライズだった。期待先行で上昇している面もあるが、選挙が行われれば、上昇相場が続く可能性が高い」との見方を示した。

一方、為替や債券市場では高市政権が掲げる「責任ある積極財政」に伴う国債増発の可能性が意識され、円安や金利上昇が進んでいる。

１３日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）と比べて７０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５８円台前半で取引されている。約１年ぶりの円安水準となる。解散検討の報道を受け、９日のニューヨーク市場で１ドル＝１５８円台に急落していた。連休明けの東京市場でも円売り・ドル買いが先行している。

訪米中の片山財務相は日本時間１３日、ベッセント米財務長官との会談で「一方的に円安が進む場面がみられ、非常に憂慮していることを伝え、認識を共有した」と述べた。報道陣の取材で明らかにした。

１３日の債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値に比べ０・０５０％高い２・１４０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高水準となった。