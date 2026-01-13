嵐ツアー影響、北海道のホテルが受験生向けに“対策”発表「宿泊部屋を事前にブロック」
嵐が3月13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を実施する。チケットの当選発表を間近に控え、宿泊施設争奪戦と価格高騰がさらに加速することが予想されるなか、不動産業事業などを手掛ける恒志堂（本社・札幌市）が、北海道大学の後期試験、北海道教育大学札幌校の後期試験を受験する学生に向けた宿泊プランを発表した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
恒志堂が13日に発表。北海道大学の後期試験、北海道教育大学札幌校の後期試験を受験する学生向けに、宿泊部屋を事前にブロック。札幌市内にある13室を「合格応援価格」5900円（税込）で提供する。
なお、同社は嵐のツアーの影響について、札幌市では通常1万3000円〜1万5000円ほどのビジネスホテルが、数万円台に高騰するなどと説明。「札幌公演の初日（3月13日）は、北海道大学の後期試験（3月12日）、北海道教育大学札幌校の後期試験（3月12日）と1日違いで、この影響は受験生にも及んでいます」と伝えた。
対象者は、道外在住で「北海道大学 後期日程」および「北海道教育大学札幌校 後期日程」を受験する学生。
