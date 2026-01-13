里親として活動する齋藤直巨（なおみ）さんは、16年前に3歳の小春さんを里子として家に迎えました。ところが、愛着の課題からくる嘘や吐き戻しといった行動に悩み、「かわいいと思えない」と心が折れそうになる日々が続いたといいます。いったいなぜ、今まで里親を続けられたのか。当時のことを、現在19歳になる小春さんとともに振り返ってもらいました。

実子とはまったく違う、愛着の課題山積みの子育てに疲れて

── 齋藤さんは第2子を流産したことがきっかけで、事情により実親と暮らせない子どもを家に迎えて育てる「里親制度」に興味をもったそうですね。短期里親を経験したのち、長期の里子として迎えたのが、今も一緒に暮らす当時３歳の小春さんだったと伺っています。小春さんが海外にルーツをもつ子だと事前に知らされていたのでしょうか？

齋藤さん：はい。簡単な生い立ちとともに説明を受けていました。初めて写真を見たときには「あぁ、たしかに海外にルーツがあることがはっきりわかる顔立ちだな」と思いました。ただ、身近にアフリカ出身の子育て仲間がいたこともあり、里子として迎える子が海外にルーツをもっていることに特に違和感やハードルは感じませんでした。

── ふたりの実子（現在24歳の長女と20歳の次女）も育ててきて、違いは感じましたか？

齋藤さん：小春は長女が小学2年生、次女が4歳のときにわが家にやってきました。実子の子育てもそれなりに大変さを感じていたけれど、小春を育て始めて、これまでの子育てはよっぽど楽だったのだと思い知らされました。

──「よっぽど楽だった」と感じたのは、具体的にどんな点だったのでしょう？

齋藤さん：嘘をつく、物を壊す、食事のたびに吐き戻すなど、信頼関係があれば起こらないようなトラブルを、数えきれないほど経験しました。

たとえば、一生懸命作ったご飯を吐き戻されてしまうんです。「無理なら食べなくても大丈夫だよ」とやさしく声をかけても、小春は「いや食べる」と言い張って、その後に吐いてしまう。当時はどう対応すればいいのかまったくわからず、私の言葉を信じてもらえないことも本当に悲しかったです。本来、お互いの信頼関係のもとで、「本当のことを言えば解決できる」と思えていれば、嘘をついたり、食べられないものを無理に飲み込もうとしたりする必要はなかったはずなんですよね。

小春さん：納豆とプリンが嫌いだったのですが、当時はそのことを隠して頑張って食べていました。乳児院にいたときから家族に憧れていて、お姉ちゃんたちが食べているものを食べれば仲間になれると思い込んでいたんです。

齋藤さん：結局、納豆は1年半、プリンは2年、食べ続けては吐いていました。

なかでも多かったのが、「本当に自分を受け入れ、愛してくれるのか？」という確認です。小春は私たちが嫌がることを的確に見抜いて試してくることで、こちらが信頼に値する人間かどうかをはかっているようでした。その際、小春は自衛のために「自分は悪くない」という振る舞いをするので、周囲には私のほうが悪者のように映ってしまい、私が叱られることもありました。大切なことを伝えようとしても攻撃だと受け取られることもあり、本当に対応が難しかったです。

自分を守れるのは自分だけ。里子の孤独の根っこ

── 小春さんはどういう気持ちで行動していたのですか？

小春さん：私を本当に愛してくれるのか。ただただ、その確認作業だったのかなと思います。なおさんにもお姉ちゃんたちにもほぼ毎日、試すような行動をしていましたね…。

不安な気持ちを抱えつつ、だんだんと笑顔が増えてきたころの小春さん。齋藤さんの友人のお店にて

齋藤さん：本当にここに根っこを張っていいのかな、という確認をしていたのでしょうね。小春にとって、自分以外の人を信頼して根っこを張るというのは、コンクリートを突き破っていくくらい、難しいことだったんだろうなと思います。

こうした言動の背景には、小春が乳幼児期を乳児院で過ごしたという事情がありました。職員が複数人の子どものめんどうをみるので、小春が泣いてもすぐにケアしてもらえない環境を経験していたのです。

子どもは「お腹が空いた」とか「怖い」といった困ったときに親が助けてくれる経験を通じて、「この人は必ず自分を助けてくれる」という人間関係の土台となる信頼を築きます。この愛着によって生まれる絶対的な安心感があって初めて、自分は価値ある存在だと感じ、人を信じる心へと繋がっていくのです。

ところが、乳児院では、職員さんが別の子どもを見ているあいだ、小春にとっては無視されている状態になってしまう。自分が泣いても誰も来てくれないから、自分を守るのは自分しかいないと自然に学習し、人を信頼することが難しくなるんです。だから、私が何度「小春を守るよ」と言葉や態度で伝えても、信じてもらえない。これが、とてもしんどかったですね。

「今日こそ里親をやめよう」限界に達した私を救った「命綱」

── しんどい状況ですね…。心が折れそうになっていたのではないでしょうか？

齋藤さん：いや、当時は完全に折れていましたね（苦笑）。今日こそやめよう、今日こそ児童相談所に電話しようと毎日考えていました。正直、小春のことが全然かわいいと思えなかったんです。

── そのつらい状況をどうやって乗り越えることができたのですか？

齋藤さん：小春との関係を続けることができたのは、里親の先輩方のおかげです。「もう無理です」と先輩方に泣きつくと、「こういうときはこうしてごらん」と、一歩先のアドバイスを具体的な知恵として教えてくれたんです。本当にありがたかったです。

気兼ねなく子育ての悩みや苦しさを話せる、かけがえのない里親の先輩や仲間たち。左から2番目が齋藤さん

実はそのころ、同時期に里親研修を受けていた知り合いの里親が、里子を虐待死させてしまうという悲しい事件に遭遇して…。親が近くに住んでいて、実子もいて、環境的には私とほとんど同じ方でした。

私との違いは何だったのか。確実に言えることは、私は里親サロンに参加して、先輩里親さんたちのサポートを受けることができていたけれど、彼女はそうではなく孤立していたということです。里子の子育てに必要な知恵や情報がないまま、ひとりで全部背負うと、必ず行き詰まってしまうんです。

── 昨年秋には、広島で正規の研修を受けて里親登録された夫婦が、里子を虐待して逮捕されるという事件も起きました。おそらく誰にも相談できず、行き詰まっていたのではないかと想像します。

齋藤さん：その方の状況はわからないので一概には言えませんが、もしかしたら、そんなこともあったのかもしれません。里子にはそれぞれいろんなバックグラウンドがあるので、受託したときに赤ちゃんであっても、ケアが必要な子育てになることもあります。里親同士が支え合うコミュニティと、そこで培われた経験知の共有の必要性を強く感じます。真面目で一生懸命な里親さんが多いので、自分で頑張ろうとすることも多いです。だからこそ周りからの声がけやサポートは不可欠だと思います。

小春さんと出会って16年、先輩里親に支えられながら絆を深めてきた齋藤さん。3歳で「私なんて死んだほうがいい」と口にした小春さんが、「生きててよかった」と話してくれるまでになり、本当に感慨深いと話します。そして今、次に続く世代の里親のために、親子で新たな活動を始めているそうです。

取材・文／小松粼裕夏 写真提供／齋藤直巨