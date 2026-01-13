¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥ê¡¢2¿Í¼Çµï¤ËÄ©Àï¡ª¡ÈÀº¿ÀÊø²õ¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡É¤Î¼¡¤ÏÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¤Ø
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥ê¤¬¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼±é·à¡ØTHE WASP¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÅÙ±éµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¥æ¥ê¤¬½Ð±é¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿±é·à¡ØTHE WASP¡Ù¤Ï¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Æ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤Î¥Ø¥¶¡¼¤È¥«¡¼¥é¤ÎÊª¸ì¤ò°·¤Ã¤¿2¿Í¼Çµï¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¸«¤»¤ë·ò¹¯Èþ
µî¤ë2015Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ï¥à¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï´Ú¹ñ½é±é¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ê¤Ï¡¢ÉÏº¤¤¬Â³¤¯¿ÍÀ¸¤ÎÇÈÉ÷¤Î¤Ê¤«¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤À¸Â¸¤òÂ³¤±¤ë¥«¡¼¥éÌò¤ò±é¤¸¡¢ÆâÌÌ¤ÎµµÎö¤òÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢´ÑµÒ¤ËÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥æ¥ê¤Ï2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÈÀº¿ÀÊø²õ¥¹¥ê¥é¡¼¡É±Ç²è¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤ÇÍÄ¤¤º¢¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¥¥à¡¦¥ß¥ó¤ò±é¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Å¤¤´¶¾ð¤ÈË×ÆþÅÙ¤Î¹â¤¤±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢±é·à¤Ï2020Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È»ä¡Ù°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ°ÕÌ£¿¼¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢±é·à¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥ê¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥æ¥ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥æ¥ê¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹167cm¡£2001Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¡ÖÂè1²óSMÀÄ¾¯Ç¯ÁªÈ´Âç²ñ¡¦¥À¥ó¥¹ÉôÌç¡×¤ÇËÜÉô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£È©¤¬åºÎï¤Ç¿§¹õ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¹õ¿¿¼î¡×¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþËÆ¤Ë¿Ô¤¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£