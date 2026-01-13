瀬戸康史、妻・山本美月＆子どもとの私生活明かす 宝物は「家族」一問一答で愛溢れる回答連発
【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の瀬戸康史が、12日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTR出演。妻で女優の山本美月とのプライベートについて語る場面があった。
【写真】山本美月＆瀬戸康史、美しすぎるウェディングショット
番組では、デビュー20周年を迎えた瀬戸にインタビューを行い、プライベートの素顔に迫る一問一答を出題した。瀬戸は「1番楽しい時間は？」「1週間休みがもらえたら何をする？」「家で1番お気に入りの場所は？」「最近泣いた出来事は？」「宝物は？」の質問に対し「家族といる時間」「家族と旅行」「妻と子どもがいる場所」「子どもが見ていたアンパンマン」「家族」と答え、10問中5問の回答に家族が登場した。
「妻と子どもがいる場所」について掘り下げられると、瀬戸は「それが寝室でもいいし、リビングでもいいし、キッチンでもいいんですけど。それこそ各々別のことをやっていてもいいんですよ」と説明。「子どもはレゴで遊んでいたりとか、妻も絵が趣味なんで、妻は絵を描いていたり、僕も絵を描いたりするんで。同じ空間にはとりあえずいたいなという感じです」と日常の家族の様子を伝えた。
また、瀬戸は「家庭の味といったら？」の質問に「唐揚げ」「ハンバーグ」「餃子」とも回答。「妻とは一緒に餃子包んだりとか、ハンバーグをペタペタってやったりとか。唐揚げも味付けしてやってくれるんで。それがすごく自分の中では瀬戸家の家庭の味になってるなって思いますね」と話し、日常的に山本と一緒に料理をしていることを明かした。
瀬戸と山本は、2020年に結婚。2023年に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
