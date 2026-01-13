乃木坂46田村真佑、美スタイル際立つ真紅ノースリワンピ姿に絶賛の声「シンプルだけど絵になる」「肌の白さが映える」
【モデルプレス＝2026/01/13】乃木坂46の田村真佑が1月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露し、話題になっている。
【写真】27歳乃木坂「華奢で憧れ」ほっそり二の腕輝くノースリワンピ姿
同日誕生日を迎えた田村は「27歳の田村真佑もよろしくお願いします」とつづり、真紅のノースリーブワンピース姿を公開。スラリとした肩のラインやほっそりとしたウエストラインが際立っている。
この投稿にファンからは「誕生日おめでとう！」「肌の白さが映える」「シンプルだけど絵になる」「大人になったまゆたんも素敵」「華奢で憧れ」「赤ワンピも可愛すぎる」「華やかで上品」「ショートケーキのいちごみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳乃木坂「華奢で憧れ」ほっそり二の腕輝くノースリワンピ姿
◆田村真佑、ノースリワンピ姿披露
同日誕生日を迎えた田村は「27歳の田村真佑もよろしくお願いします」とつづり、真紅のノースリーブワンピース姿を公開。スラリとした肩のラインやほっそりとしたウエストラインが際立っている。
◆田村真佑のワンピ姿が話題
この投稿にファンからは「誕生日おめでとう！」「肌の白さが映える」「シンプルだけど絵になる」「大人になったまゆたんも素敵」「華奢で憧れ」「赤ワンピも可愛すぎる」「華やかで上品」「ショートケーキのいちごみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】