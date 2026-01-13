timelesz松島聡、突然の“復活ヘア”披露にファン驚き＆絶賛の声「似合いすぎてビックリ」「仕事の疲れ吹っ飛んだ」
【モデルプレス＝2026/01/13】timelesz（タイムレス）の松島聡が1月12日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを突如披露し、反響が寄せられている。
【写真】timeleszメンバー「似合いすぎてビックリ」復活ヘアを電撃披露
松島は「＃そちゃぐらむ」とハッシュタグをつけ、「Comeback」とはさみの絵文字を付けて投稿。前髪が目にかかる襟足眺めでダークトーンのヘアスタイルを披露しているほか、ストーリーズでは「黒髪に戻りました」と紹介している。
この投稿にファンから「待って？！黒髪復活してる！」「嬉しい」「似合いすぎてビックリ」「仕事の疲れ吹っ飛んだ」「黒髪もハイトーンも好き」「襟足長いの尊い」「黒髪おかえり」「格好良い」「ノーセットの髪型も最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「似合いすぎてビックリ」復活ヘアを電撃披露
◆松島聡、黒髪復活の新ヘアスタイル披露
松島は「＃そちゃぐらむ」とハッシュタグをつけ、「Comeback」とはさみの絵文字を付けて投稿。前髪が目にかかる襟足眺めでダークトーンのヘアスタイルを披露しているほか、ストーリーズでは「黒髪に戻りました」と紹介している。
◆松島聡の髪型に反響
この投稿にファンから「待って？！黒髪復活してる！」「嬉しい」「似合いすぎてビックリ」「仕事の疲れ吹っ飛んだ」「黒髪もハイトーンも好き」「襟足長いの尊い」「黒髪おかえり」「格好良い」「ノーセットの髪型も最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】