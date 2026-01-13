時間差を埋める検証車という役割

日産自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』を出展。ニスモが将来を見据え様々なトライをしたこのコンセプトモデルについて、開発主幹に話を聞いた。

【画像】いまある日産の技術を結集！東京オートサロンで初公開された『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』 全59枚

そもそものこのオーラ・ニスモRSコンセプトとはどういうモデルなのか。



東京オートサロン2026で初公開された、『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』。 山田真人

ニスモは現在、電動のレースカーを開発中であり、その大きな目的は市販車へのフィードバックにある。

しかし、レースカーと市販車の間には大きな差があることから、そのフィードバックには時間がかかってしまうのが現実。そこで『検証車』を用意することで、その時間差を埋めようと考え出されたのがこのモデルだ。

「せっかく検証車を作るのであれば、市販も匂わせたい。そこでデザインに格好良い絵を描いてもらったのがこの展示車です」と述べるのは、日産モータースポーツ&カスタマイズ・ニスモ事業所モータースポーツパワートレイン開発部主管の片倉丈嗣さんだ。

搭載されているパワートレインは、エクストレイル・ニスモと同じ1.5リッターVCターボ。日産のeパワーは、オーラなどの1.2、セレナなどの1.4、そしてエクストレイルの1.5リッターVCターボがある。

「中途半端は良くないと、かなり強引に1.5リッターVCターボをそのまま搭載しました」と片倉さん。車格的には2ランクほど大きいエンジンだが、その分より強力なパワーとトルクが得られ、「パワーウェイトレシオは、いまやり得る中で最大限にすることができました」。

スーパー耐久ST-Qクラスにエントリー

さらに、ここまでやるならシャシー制御も協調制御しようと、オリジナルのニスモ・チューンドeパワー4WDからeフォースに変更。

ただ、レースのレギュレーションでeフォースは使えない。しかし、スーパー耐久のST-Qクラスという開発カテゴリーであればチャレンジでき、「そこでシャシー制御するとプロドライバーでももっと速く走らせることができること、さらにはエネルギーマネジメントやトルクマネジメントにもこの場でチャレンジしたい、というのが開発としての思いです」と述べ、「結果としてかなり良いクルマになると思っています」と期待値は高い。



日産モータースポーツ&カスタマイズ・ニスモ事業所モータースポーツパワートレイン開発部主管の片倉丈嗣さん（右）。 内田俊一

この話から見えてくるのは、このモデルがレース専用設計ではないということだ。

「それもこだわりのひとつです」と片倉さん。ここに込められたメッセージは「日産がいま出している技術の延長線でこういうものが作れるということをアピールしたかったから」だという。

「いま日産は、商品力をはじめモデルの更新のタイミングなどもあり、必ずしも良い印象だけではありませんし、そこは反省すべき点です。とはいえ、いま出している技術の集合体によって魅力的なものに生まれ変わるということを見せることで、もう少し期待もしていただけるのかな、と。そして我々にとっても、それに応えるような開発のやり方にもつながる『起爆剤』になってほしいんです。ですから、まずはレースで頑張るしかないですね」

「eパワーの商品価値を上げたいから」

もうひとつ気になるのは、なぜオーラ・ニスモをベースにしたかだ。

片倉さんは、「eパワーの商品価値を上げたいから」だという。



オフィシャル写真で公開されているエンジンルーム。 日産自動車

「eパワーを搭載しているクルマの中で一番小さなカテゴリーのスポーツモデルをベースに、そこに一番大きなエンジンを搭載しようと、あえてオーラを選んでいます。実はこれ以上小さいクルマが存在しないこととともに、1.5リッターVCターボがギリギリ入ってくれたこともありますね」と語った。

展示車は走れる状態にはあるものの、パワートレインの熟成はこれからだそうだ。エンジンルームなどは公開されなかったが、オフィシャルフォトや動画からはスペース的にもギリギリの様子がうかがえる。徐々に情報等が公開されていくそうなので、期待して待ちたい。