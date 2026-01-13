オリ宮城大弥の妹・宮城弥生、成人式を報告 艶やかな紫の振り袖姿披露に「可愛い」「めっちゃ似合ってる」「おめでとうございます」
プロ野球オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（19）が12日、自身のインスタグラムを更新。成人式を迎えたことを報告し、家族への感謝を記すとともに、艶やかな振り袖姿を披露した。
【動画】「可愛い」「めっちゃ似合ってる」成人式に艶やかな紫の振り袖姿を披露した宮城弥生
弥生は「今まで育ててくれて ずっと近くで支えてくれた両親！ずっと尊敬させてくれる兄！沢山の人に支えてもらって今日の日を迎えられました！本当にありがとう」「これから親孝行、家族に恩返しができるように私なりに頑張ります！楽しかったっ！」とつづり、艶やかな紫と白の振り袖姿でくるくると回り、さまざまなポーズを見せる動画をアップした。
この投稿にファンからは「振袖とても素敵で似合ってます」「お兄さん結婚と弥生さんの成人ダブルでおめでとうございます」「弥生ちゃん可愛い」「おめでとうございます。かわいくてきれい」「めっちゃ似合ってる」「紫が似合う」などの声が寄せられている。
