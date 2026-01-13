歌手松山千春（70）が11日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し米国に連れ去った米国のトランプ大統領について私見を述べた。

「アメリカがまさか、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を誘拐というか拉致監禁というか。いかに麻薬、それがアメリカに入ってくる。何とかベネズエラを…っていうんで、大統領を最後攻撃してね、拉致してくるんだからさ。とんでもないことだよな」と切り出した。

「極端なこと言ったら、この後もコロンビアもな、またキューバ。メキシコに対しても同様の態度を取るかもしれないっていうんだからな。トランプ大統領は基本的に戦争は嫌いなはずなんだけどな。自分から仕掛けてしまう形になってしまったんだけど」と語った。

さらに「ロシアがウクライナを急に攻め始めた、これに対して何も言えなくなってきたんじゃないか、みたいな。今、考えてみれば、ロシア、中国、アメリカ、3強時代だよな。この3カ国が世界の経済、政策を握っている状態になってきて。そんな中で、日本はどんな立場を示せばいいんだろうか」と投げかけた。

続けて「高市さん、アメリカに対して、今回のベネズレラ問題に対してね、トランプ大統領に対して、何にも発言してないっていう部分もあるし。正直できないだろうな」と推察。

「だって自分が国会で答弁したことで、中国が怒っちゃってな。今の日中関係があるわけですからね。そうやって考えたら、総理大臣、首相の一言というのはな、国と国の関係をいきなり良くもするし、悪くもするっていんだからな」と語った。

高市首相は4日、米国の軍事作戦への直接的論評を避けた。自身のX（旧ツイッター）を通じ「ベネズエラでの事案を受け、日本政府としては、私の指示の下、邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応にあたっています」などとポスト。

「ベネズエラ情勢については、日本政府として、これまでも、一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきました。我が国は、従来から、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきました」とつづった上で「日本政府は、こうした一貫した我が国の立場に基づき、G7や地域諸国を含む関係国と緊密に連携しつつ、引き続き邦人保護に万全を期するとともに、ベネズエラにおける民主主義の回復及び情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」としている。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。