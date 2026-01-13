¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡²ÆÌÜÆ©±©¡¢°òÀ¸ÍªÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡¡2·î16Æü¤«¤é·§ËÜÊÔ
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï13Æü¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè14ÃÆ¤È¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ë·§ËÜÊÔ¡Ê2·î16Æü¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£¾¾¹¾¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¡Ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼ñÌ£¤Î¡Ö²øÃÌ¡×¤ò¼´¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ê34¡Ë²ÆÌÜÆ©±©¡Ê21¡Ë°òÀ¸Íª¡Ê28¡Ë½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ê46¡Ë¶¶ËÜ½ß¡Ê38¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£²ÆÌÜ¡¢°òÀ¸¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ê¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎºÊ¥é¥ó¡£¥È¥¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡Ë¡¡²¿µ¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤Õ¤ÈÎÞÁ£¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¸½¾ì¸«³Ø¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂçºå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡×¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Þ¤¿ºîÉÊÁÏ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿·§ËÜÊÔ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢§²ÆÌÜÆ©±©¡Ê¾¾Ìî²È¤Î½÷Ãæ¥¯¥Þ¡Ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢ËèÄ«°ì²ÈÁ´°÷Ê¬¤Î¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹¤¦¤Ã¤«¤êµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎå¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ª¥¯¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢²ÆÌÜÆ©±©¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´ò¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¢§°òÀ¸Íª¡Ê·§ËÜ¤Ë½»¤à½÷ÀµÈÌî¥¤¥»¡Ë¡¡µÈÌî¥¤¥»Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢°òÀ¸Íª¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ñÏÃ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Î´Ö¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·§ËÜÊÔ¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹½¤¨¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥»¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤À¤±°ã¤¦¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ê·§ËÜ¤Î¾¦Çä¿Í¡Ë¡¡ÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë4ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó±é¤¸¤ë¹Ó¶â¶å½£ÃË¡Ê¥¢¥é¥¬¥Í¥¯¥¹¥ª¡©¤¹¤´¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¾Ð¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·´é¤ò½Ð¤¹¡¢²¿¤â»Ä¤µ¤Ê¤¤ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¶¶²¼½ß¡Ê¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¶µ»Õºî»³¡Ë¡¡¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëNHKÂçºå¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÊÉâÀ¤³¨»Õ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Ï·§ËÜ¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¡£¤É¤¦¤«ÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Þ¤»¤Ì¤è¤¦¡£
»ä¤¬±é¤¸¤¿ºî»³ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥Èµ¤¼Á¤Ç¹çÍýÅª¤«¤Ä¾¯¤·¥É¥é¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¿´¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´¤ò»ý¤ÄÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£