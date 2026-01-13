え、こんなに軽いのにこの暖かさ？ 3層構造で着ぶくれしにくく、冬もラクに過ごせる【ザノースフェイス】のダンボールニットスウェット。 デイリー使いにちょうどいい一枚を、Amazonで今すぐチェック！
肉厚なのに軽やか。動きやすさと保温性を両立した一着【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのスウェットは、軽さと暖かさを両立した機能的な一着だ。ポリエステルをメインにしたストレッチ性の高いニット生地を立体的な3層構造に形成することで、コットンライクな肉厚感がありながら驚くほど軽く、多く含んだデッドエアが高い保温力を発揮する。
裏糸には吸放湿性に優れたセルロース素材を配置し、肌に触れたときのやわらかさと快適な着心地を実現。長時間の着用でも蒸れにくく、寒い季節のトレーニングや外出時にも心地よさが続く。
さらに、UVプロテクト機能を備えており、屋外でのアクティビティにも対応。シルエットはゆとりのあるリラックスフィットで、アウターとの重ね着がしやすいクルーネックタイプに仕上げている。
寒いシーズンのスポーツシーンから日常のカジュアルスタイルまで、幅広く活躍する万能なスウェットトップスとなっている。
