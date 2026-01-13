治安がいいと思う「岡山県の自治体」ランキング！ 2位「岡山市」を抑えた1位は？
旅行などでふらっと訪れたとき、街全体ののんびりした空気感や、すれ違う人たちの優しい雰囲気に「ここならいつでも安心して歩けそう」と感じたことはありませんか。SNSや友人との会話の中で、「治安がよくてクリーンな街」として名前が上がるような自治体に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「岡山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「訪れた際に、整備されていて、暮らしやすそうなイメージだったので」（40代女性／兵庫県）、「都市機能が充実していて夜道も明るく、多くの人が日常的に行き交う『人の目』による安心感があるから」（40代女性／鹿児島県）、「公共施設が揃っているので安心感があるから」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「倉敷美観地区など歴史ある観光スポットがあり、見た目にも綺麗な街並みが防犯にも役立っている気がする」（50代女性／千葉県）、「訪れた際に、整備されていて、暮らしやすそうなイメージだったので」（40代女性／兵庫県）、「歴史的価値がある建造物が多く観光地としても有名、地域の安全対策がしっかりしているといわれています」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
2位：岡山市／59票2位にランクインしたのは、県庁所在地であり政令指定都市でもある「岡山市」です。山陽新幹線をはじめとする交通網の要所として発展しながらも、岡山城や後楽園といった歴史的・文化的なスポットが街のシンボルとして親しまれています。人が多く集まる中心部で犯罪遭遇率が高くなる側面もありますが、市全体の刑法犯認知件数はここ10年で減少傾向にあり、治安は改善され続けています。利便性の高さと、地方都市ならではのゆったりとした空気が共存している点が、多くの回答者から支持されました。
1位：倉敷市／82票1位に輝いたのは、美しい「美観地区」で知られる「倉敷市」でした。江戸時代の面影を残す蔵屋敷や柳並木が続く景観は、市を挙げて厳格に保全されており、その行き届いた管理と清潔な街並みが、住民や訪問者に高い心理的な安心感を与えています。犯罪遇率は県内でも高いですが、地域住民の防犯意識が非常に高く、自主的なパトロール活動や街灯・防犯カメラの設置といった地域ぐるみの防犯対策が活発に行われており、街全体に落ち着いた雰囲気が漂っています。
