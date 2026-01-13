ヨネダ2000誠、復帰報告に「絶対まだ体調悪い」の声。「お化けカラーしてる」「やばそうな色味」
お笑いコンビ・ヨネダ2000の誠さんは1月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。体調不良から復帰したことを報告したところ、心配の声が寄せられています。
【写真】「絶対まだ体調悪い」「お化けカラーしてる」
「まだ顔色悪いな」誠さんは「数日間、体調不良の為、お休みをいただいておりましたが本日より復帰します。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」とつづり、1枚の写真を投稿。ハローキティのヘアバンドを着けた誠さんの顔は青ざめており、復帰報告と言いつつも体調は悪そうな姿です。
ファンからは「まだ顔色悪いな」「まだやばそうな色味」「お化けカラーしてる」「絶対まだ体調悪い」「無理しないでね！」「復帰スタイルが独特すぎて」「この写真なに笑」などの声が寄せられました。
2025年も体調不良で休養2025年4月14日の投稿でも「一昨日の夜から昨日にかけて体調不良の為、お休みをいただいておりましたが本日より復帰致します」と報告し、同じ写真を公開していた誠さん。しかし、こちらでは顔は青ざめておらず、背景も南国の海です。復帰後のさらなる活躍に期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
