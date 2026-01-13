真冬なのに毛布なしでもOK。薄さ3cmでもしっかり暖かい宇宙服素材の極薄ふとん
寒くなるとベッドに毛布は必須ですが、寝返りが打ちにくい、重ねた毛布がずれて明け方に寒くて目が覚めるといった経験がある人も多いはず。
寒さは防げて快適な寝心地を実現できる布団があれば理想ですが、その選択肢のひとつが宇宙服の断熱素材・エアロゲルを採用した「COSMODOWN」かも。厚みはたった3cmしかないのに真冬でも1枚でOKというのがポイント。筆者も使ってみましたが、本当に“毛布無し”でも大丈夫でした。
おトクな福袋セールも実施されていたので、寝室の寒さに課題がある人はぜひ参考にしてみてください。
宇宙服の技術で作ったふとん
冬用ふとんのイメージをガラッと変えるのが「COSMODOWN」。
厚さはわずか3cmしかないのでブランケットようにも感じますが、冷たい空気を身体に伝えず、また中の温まった空気も外に逃がしにくいのが特長。
それを実現するのが宇宙服にも使われる超高性能断熱材のエアロゲル。実験動画でも一目瞭然ですが、ホットプレートの熱もエアロゲルがしっかり遮っています。
真冬に1枚だけでもしっかり暖かい
外気温が5〜6度の環境で部屋の暖房器具を使わずに一晩過ごしてみましたが、この薄さなのに冷たい空気をしっかり遮って内部の熱も留まる感じが快適でした。
毛布のズッシリ感も嫌いじゃないですが、冬にこの軽さで眠れるのは新感覚ですね。
表面生地は毛足もたっぷりのマイクロファイバー。サラッと気持ちがいいので素肌で触りたくなるタイプでした。
組み合わせでさらに快適に
「COSMODOWN」シリーズにはマットも用意されているので、下からの冷気が気になる場合は併用がオススメ。
掛け布団自体も薄く軽いのでそのまま羽織ってもOKですが、寝室以外で使うなら同じ素材のブランケットの方が機動力がアップします。
アウトドアにも良さげ
たった3cmで真冬対応できるので収納もコンパクトなのがポイント。掛け布団なのにたたむと一般的なブランケットぐらいのボリュームなので車中泊やキャンプに活用するのもアリですよ。
今ならセットでおトクな福袋価格になっていたので、気になった人は早めにチェックしてください。
本記事制作にあたりmoririn_living_groupより製品貸与を受けております。