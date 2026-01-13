楽天が2026年ファンクラブユニホームを紹介

楽天は12日、球団公式インスタグラムを更新し、2026年のファンクラブ会員向けユニホーム撮影の様子を配信した。宗山塁内野手や浅村栄斗内野手、岸孝之投手らが“新ユニ”着用している姿を披露。選手のビジュアルはもちろんだが、ファンはデザインにも注目している。

投稿された映像ではバットを手にポーズを決める宗山、浅村、小郷裕哉外野手ら。投手では岸や早川隆久ら合計で9人の選手が登場している。

着用しているユニホームのデザインについては「ブラウン×ゴールドのオシャレな色合い。ロゴの縁は“伊達の勝ち色”と呼ばれる『ヴィクトリーネイビー』を採用しました」と説明されている。シックなデザインの中に背番号やネームなどが輝いている。

落ち着きのあるユニホームにファンも続々と反応。「ラテカラーみたいでめちゃくちゃかわいい」「チョコレートみたいでかわいい」「楽天はイケメンが多い」「何回も観てます」「カッコ良さ爆発」「すごいいい！」「素敵過ぎ」「ファンクラブユニが届くのが待ち遠しくなってきた」と、待ち望む声が相次いでいた。（Full-Count編集部）