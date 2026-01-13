「マルチコインケース」（税込 1550円）

　お手紙をテーマとした『ムーミン』のグッズが、1月16日（金）から、全国の郵便局および「郵便局のネットショップ」限定で発売される。

【写真】収納力抜群のポーチも！　『ムーミン』限定グッズ一覧

■全5商品を展開

　今回登場するのは、グリーンを基調としたやさしい雰囲気のイラストをあしらった、日常使いしやすいグッズ。

　ラインナップは全5商品。例えば「スリージップポーチ」は、3つの収納スペース付きで荷物の整理整頓がしやすい便利なデザインが魅力だ。

　また、カード入れが3つ付いた「マルチコインケース」、ミシン目で切り取って使える「ロール付箋」、スナフキンとニョロニョロの「クリップとケーブルバンドのセット」、ちょこんと座るリトルミイがかわいい「小物トレイ」も勢ぞろい。

　ムーミンファンはもちろん、だれでも日常に取り入れやすい商品が集結した。