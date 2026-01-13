あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第192回】ギャンブルはメンタルを鍛えて、ギャンブルの本質を捉えて、トータルで勝つ。そして、日々の積み重ねと「徳」をどう積み重ねて行くかと言う事だと、常にじゃいさんが言われてました。

私もメンタルを鍛えて、ハズレるのを恐れずに平常心で日々競馬に望んでます。大きな当たりがあった後も自分のスタンスは変えずに競馬に臨んでます。でもなかなか、じゃいさんの様に常に大きな当たりを掴む事ができなくて心が折れかけます。そこはやはり個々のセンスの違いだと理解してます。



そこで質問です！ じゃいさんの様なセンスを身に付けるにはどうすれば良いでしょうか？

今週はフェアリーステークスとシンザン記念。共に大荒れ！ フェアリーSは外したものの、ビックカレンルーフが1着ならWIN5が的中していた。あんまり悔やむとか引きずることはないのだが、流石にちょっと「クーッ！」となりました。

シンザン記念は対抗のサウンドムーブが2着に来たけれど、ここも外し、連日WIN4で終わりました。よし、来週も楽しもう！

さて、面白い質問ですね。

センスというのは資質的な要素が強いので、なかなか努力で身に付けるのは難しいです。大谷翔平選手と同じ練習をしても、倍の量練習したとしても大谷選手を越えられません。いくらボイトレをしたとしても玉置浩二さんより歌を上手くなることは出来ないでしょう。

ただ、底上げは出来るとは思います。今よりも上には行けます。実際、大谷選手も10年前より今の方が力は上でしょう。

実際、僕もギャンブルのセンスや実力は昔よりもアップしています。僕のギャンブルのセンスですが、手前味噌になるのであんまり言うのは気が引けるのですが、まあ許してください。

小学生の頃にはその片鱗はありました。算数、数学は常に学年トップでした。知能指数も学校で1番でした。本来公開することはないのですが、学校での態度が悪く親が呼び出された時に、先生が親にこっそり教えたみたいです。「知能指数が高いのになんで？」的な感じで。

18歳で覚えた麻雀も勝ち組でした。ただ、今から考えたらだいぶアマちゃんですが。そう考えると意外と伸び代はあるものだと思います。



今週のギャンブル格言【常に昨日の自分よりも上にいることを目指せ。】





ではセンスの伸ばし方ですが、常にギャンブル脳であることというのはあるかと思います。常に先を予想して最善の行動、発言をする的な感じです。

なんでもいいのですが、例えばタクシーで行くか、電車で行くか？みたいな時にそれぞれの利点、リスクなどをなんとなくではなく理論的に考えてみるとか。

例えばマッチングアプリで出会った異性に対して、見た目が可愛いだけではなく、仕草や発言などからもっと深く読み解いて、自分に対してプラスの存在になるか？マイナスの存在になるか？とか、自分の発言によって相手がどう思うか？どんな言い方をすれば相手が喜ぶか？この場が上手くいくか？など。

人生は選択の連続ですが、それぞれの選択の時に、より先の未来を見据えて、より慎重に選択をする。その選択を1度も間違えたことがない人はいません。

ただ、その間違い、失敗は必ず成長に繋がります。反省、復習も大切です。なぜ選択を間違えたのか？ 今後はどう修正すべきか？ 人は死ぬまで成長出来ます。本能も大切ですが、理性はギャンブル力を付けるためには欠かせません。

あんまり考えすぎて頭でっかちになるのも生きづらくなるので、徐々に身体に馴染ませていく感じでいいと思います。僕はこれがほぼ癖になってるので勝手に出来ます。まあいい歳ですからね。そして、平常心を保つこと、徳を積むことも忘れずに。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

