おうちで“理想のどら焼き”が作れるレシピを紹介！ 「弱火で焼くなら生地はやや硬め」など目からウロコの技がいっぱい

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「どら焼き（さつまいも餡）焼き方講座」手づくりお菓子でちょっとひとやすみしませんか？vol.56』というりおんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今年の心残りをやります！

みなさんが上手に焼けますように

そして好きな焼き方でできますように

そんな想いでいろんな焼き方を紹介していきます！

・気泡が見える前に焦げた：温度高過ぎ

・気泡が見えたが裏返したら焦げた：温度高い+返すのが遅い

・マダラ模様に焼けた：油滴が残っている、または温度ムラがある

ちなみにわたしはどら焼きを焼くのはとっても苦手ですwww

「どら焼き（さつまいも餡）焼き方講座」手づくりお菓子でちょっとひとやすみしませんか？vol.56

おうちで「どら焼き」をおいしく焼く方法を、料理動画投稿者のりおんさんが紹介しています。動画では、初心者でも失敗しにくい焼き方から、より本格的なプロの焼き方までていねいに解説されています。

どら焼きの焼き方は、実はホットケーキとは同じではありません。より焦げやすく、レシピも様々です。この動画では失敗しない「弱火派」と時短が可能な「中火派」の2種類、それぞれのポイントを詳しく紹介しています。

まずは、中身の「さつまいも餡」作りから。皮をむいて、適度な大きさに切ったさつまいもに砂糖と牛乳を加え、電子レンジで加熱します。あとは熱いうちに潰すだけで餡が完成します。

次にどら焼きの皮作り。ボウルで卵・みりん・蜂蜜・砂糖をよくかき混ぜます。ケーキのスポンジよりもやや緩いくらいまで、しっかりとかき混ぜます。

ふるった薄力粉とベーキングパウダーを加え、泡立て器でしっかり混ぜます。水を少し加えて、15分寝かせます。軽く混ぜてみて少し硬めなら、さらに水を加えます。「弱火派」の場合には、生地のダレを防ぐためにやや硬めにします。

フライパンを用意します。火加減は弱火。油は薄くペーパーで広げ、油滴が見えないくらいに薄く塗るのがポイントです。油滴が見える状態で焼くと、まだら模様になってしまいます。

生地を加えてじっくりと焼きます。気泡が上がってきたら、ひっくり返します。裏側も同じようにゆっくりと焼きます。この方法はきれいに焼けるのですが、1枚に6〜8分ほどの時間がかかるという問題があります。

時短テクとしておすすめなのがフタをする方法。生地を入れたらすぐにフタをします。2分半経ったら裏返し、またフタをして1分半。これできれいに焼き上がります。

動画ではさらに、高温焼きでプロ級仕上げに挑戦する方法も紹介。時間がかからないので、作業性を重視する人向けです。生地はさきほどよりも水を多めにし、緩く仕上げます。

中火で180〜200度にします。本来は温度が安定しやすい厚めのフライパンやホットプレートが作りやすいのですが、りおんさんは難しい薄いフライパンで挑戦します。生地を流し入れ、表面に気泡が見えたらすぐに返します。

返すときには鉄板用の薄いヘラが便利ですが、テフロン加工では傷ついてしまいます。そこで、つまようじで端を少し持ち上げるとシリコンの厚みのあるヘラでも簡単に裏返せます。加熱は表40秒、裏20秒くらいです。

焼き上がったらさつまいも餡をたっぷりはさんで完成です。断面を見ると生地はふんわり。さつまいも餡のしっとりとホクホクした食感が、やさしい甘さで味わえるそうです。りおんさんは温かいほうじ茶を合わせ、ゆったりとした時間を楽しみました。

りおんさんが焼いたどら焼きは、ムラがなくツヤツヤ。完全な理想形となっています。作ってみたい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

おいしそう

深夜に見るんじゃなかった

完璧すぎる

普通に店売りより美味しそう

これもう市販品じゃん

文／高橋ホイコ