高市総理は午後、韓国の李在明大統領と奈良市内のホテルで首脳会談をおこないます。中国を含む地域情勢などが議題となる見通しです。現地から中継です。

高市総理はきのう夕方、首脳会談の会場となるこちらのホテルに到着しましたが、その後はホテルから出ることなく、きょうの会談の準備を進めています。

韓国の李在明大統領は先ほど、関西国際空港に到着しました。

高市総理との首脳会談は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環としておこなわれるもので、今回は李大統領の希望もあり、高市総理の地元・奈良でおこなわれます。

高市総理はきのう、自身のXで「未来志向の両国関係の歩みを更に進めたい」と意気込みを語りました。

会談では、▼アメリカのトランプ政権や、▼中国を含む地域情勢への対応などについて意見を交わすものとみられます。

トランプ大統領が「西半球重視」の姿勢を見せる中、ある外務省幹部は「アメリカに引き続きこの地域に関与してもらうためにも、今回の会談は大切だ」と話しています。

また、中国が日本への圧力を強める一方、韓国に接近する動きを見せていますが、高市総理が首脳同士の信頼関係を深め、結束力を国際社会に発信できるのか、今後の日本外交にとっても重要な会談となります。