不良漫画『クローズ』正統続編、連載開始 高橋ヒロシ氏13年ぶりシリーズ新作『ダストランド』
不良漫画『クローズ』『WORST』シリーズの正統続編となる新作漫画『ダストランド』が、1月13日発売の青年漫画誌『ヤングチャンピオン』（秋田書店）新年3号より連載がスタートした。原作者の高橋ヒロシ氏が原作・作画も務める同シリーズの連載作品は、2013年に完結した『WORST』以来、約13年ぶりとなる。
【画像】弱そうな主人公＆荒廃した鈴蘭男子高校 新連載『ダストランド』イラスト
物語の舞台は、鈴蘭男子高校がそびえる戸亜留市・空蝉地区。そこで“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利（ヒバリ）は母親を亡くした孤独から抜け出せずにいた。しかし、同じ棟に暮らす小林三蔵との出会いが、彼の青春を何よりも熱くかけがえのないものへと導いていく…というストーリー。
『クローズ』『WORST』シリーズは、1990年より『月刊少年チャンピオン』にて連載がスタートした不良漫画の金字塔で、泣く子も黙る不良たちが集まる通称「カラスの学校」こと鈴蘭男子高校を舞台に、金髪リーゼントの坊屋春道という男が転校してきたことから始まる男たちの群像劇。鳳仙学園や黒焚連合、武装戦線などの強敵たちとぶつかり合い、時には認め合い成長していく姿を描いたストーリー。
『月刊少年チャンピオン』にて『クローズ』が1990年〜1998年に連載、続編となる『WORST』が2001年〜2013年に連載され、スピンオフ作品を含めたコミックス累計発行部数は9000万部を突破。2007年には小栗旬主演で実写映画化され、OVA、舞台、ゲームなどメディアミックス展開されている。
