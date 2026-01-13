1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、iznaが華麗なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

【映像】長すぎる脚で開脚する8頭身美女

iznaは日本人メンバー2人を含む、6人組ガールズグループ。2024年7月にサバイバルオーディション番組『I-LAND2:N/a』から誕生し、同年11月にデビュー。グループのプロデューサーは、BLACKPINKを手がけたTHE BLACK LABELのTEDDYが務めている。

圧倒的なスタイルで魅せるダンス

ステージはココのソロダンスからスタート。ダンサーとともに、手足の長さが際立つ振り付けでファンを魅了していくと、ブラックとワインレッドでまとめたタイトな衣装をまとったメンバーたちが登場し、まずは「Mamma Mia」をパフォーマンス。マイの凛とした表情やジョンウンの力強い歌声、サランのしなやかなダンスで中毒性のあるサウンドへと引き込み、全員が一列に並ぶダンスでは圧倒的なスタイルで会場を驚かせる。

セビがスタンドマイクの前に立つと、開脚や足を蹴り上げたりと、美脚を活かしたソロダンスを披露。8頭身という抜群のスタイルでオーディション当時から話題となったセビは、パフォーマンスのたびに長い手足を惜しげもなく披露していく。ダンスブレイクから続く「FAKE IT」では、ジミンのノスタルジーを感じさせる歌声と曲に入り込んだ表情、ココのブレない伸びやかなダンス、ひとつひとつの動作を丁寧に美しく見せていくマイなど、それぞれが誠実にパフォーマンスを見せていき、デビュー2年目とは思えない成熟した表現でステージを締めくくった。

視聴者からは、「ジミン綺麗！」「めっちゃ成長してる」「歌うま」「セビ、何頭身あるの？」「マイ、相変わらず綺麗」「セクシーすぎない？」「脚綺麗」「手足長すぎる」「セクシー」とパフォーマンスへの絶賛の声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）