歌手松山千春（70）が11日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相が23日に召集される通常国会冒頭での衆院解散を検討していることについて私見を述べた。

「今年早々にですね、高市さんが衆議院を解散するんじゃないかっていうね、うさわが立ってましてね。要は1月27日に告示して2月20日投票日。これが一番早いパターンのね、解散予定なんですけどね」と切り出した。

「しかし、高市総理には、何がしかの考えがあるんでしょう。やっぱり自民党1党、そこに維新にやってくれって言ったり、国民民主党に一緒にやってくれって言ったり、これをいちいちやってるのが面倒とは言わないけどな、自分がスッとやりたいがために、過半数を取るために、何とか1人でも多くっていう気持ちがあるのかなって思うんですけどね」と高市氏の心中を察した。

続けて「世界の情勢見てたらな、今、解散うんぬんよりも正直言って、高市さん言ってた物価高、賃金上昇、これ目に見えて別にはっきり出てきないもんな。そうやって考えたら、高市総理な、あなたの掲げた公約がまだはっきり出てないんですけど。そんな中、本当に解散されるんでしょうか？ みたいな気持ちにもなるし」と投げかけた。

さらに「それに対して我々国民はいつ選挙やってもいい、しかし俺たちはこういうことをしてほしいんだ、こんな政治をしてほしいんだっていうのをしっかり持っていたいと思います」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。