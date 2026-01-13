ＮＨＫは１３日、連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）の新キャストを発表した。

ドラマは第２０週（２月１６日）から舞台が熊本に移り、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が、熊本で出会う人々として蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳が登場する。

蓮佛はヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻、ラン役。外国人の日本人妻としてトキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく。「べっぴんさん」以来の朝ドラ出演で、「何気ないシーンでもふと涙腺を刺激されるほど、一視聴者として物語に没入していたタイミングでオファーをいただき、最初はファンの現場見学のような気持ちで大阪に向かっていました。『ばけばけ』の世界に存在できたこと、『べっぴんさん』や『バニラな毎日』でお世話になった大好きなスタッフさんたちとまた作品創りができたこと、ご褒美のような時間だったなと思います」と喜び、「誰かを想うことや、誰かと一緒に生きていくこと。その美しさや難しさが凝縮された熊本編、楽しんでもらえますように」と呼びかけた。

朝ドラ初出演の夏目は松野家の女中・クマ役。「クマは、毎朝一家全員分のパンを焼くのですが、時々うっかり気を抜いて、焦がしてしまうことも。女中としての使命を果たすため、ひたむきに励んではいるものの、ちょっとどんくさい、そんな可愛げのあるキャラクターです」と明かし「切に願った、『ばけばけ』への出演、精一杯演じます」（原文ママ）と意気込んだ。

同じく初朝ドラの芋生は熊本の田舎に住む女性・吉野イセ役。「脚本のシンプルな会話を追っているうちに、言葉の間に残るものがあって、その感覚を抱えたまま熊本編の撮影に入っていった気がします。現場では、構えずにいられる時間が続いていました。イセという存在が、物語の中で少しだけ違う呼吸をしていたらと思います。画面を通して、その気配がそっと届いていたら嬉（うれ）しいです」と伝えた。

熊本の商売人・荒金九州男を演じる夙川は、過去に「べっぴんさん」「スカーレット」「ブギウギ」に出演。「大阪放送局制作の朝ドラに４度目の参加となりました。お話をいただく度に嬉しくてたまりません。今回演じる荒金九州男（アラガネクスオ？すごい名前です笑）は、トキの父・司之介と関わることになります。素性がよくわからない男で、どんな仕事をしていて、話すことのどこまでが本当なのか、謎の多い人物です。『ばけばけ』の世界に少し顔を出す、何も残さない通りすがりの男ですが、司之介とどのように関わるのか、楽しくご覧いただけたら幸いです」とコメントした。

ヘブンの同僚教師・作山役を務める橋本は「『ちりとてちん』以来、１８年ぶりとなるＮＨＫ大阪での収録は懐かしく、そして、その作品が『ばけばけ』であることに、この上ない幸せを感じています。昨年は“べらぼうな浮世絵師”を演じていたかと思えば、今回は熊本で英語教師。どうか節操がないなどとは思われませぬよう。私が演じた作山先生は、エリート気質で合理的かつ少しドライな一面もありますが、不器用ながらも熱心で、繊細な心を持つ青年です。どうかあたたかな眼差しで見守っていただけましたら幸いです」とした。

制作統括・橋爪國臣氏は「物語は、松江から熊本へ。 熊本でも、魅力あふれる方々に出演いただけることになりました。ランは、トキと同じく外国人と結婚している女性です。トキが初めて出会う『同じ境遇の女性』であり、良き理解者となります。蓮佛さんは明治の凛（りん）とした女性でありながら、大きな包容力のあるお芝居でトキを受け入れてくれました。心の奥に抱える思いと、表に出す思いのすれ違いを絶妙に描き出してくれています」と説明。

「新たに雇った女中・クマの夏目透羽さんは、改めてオーディションを行い決定しました。フレッシュで物おじせず、等身大の年頃の娘を見事に演じきっています」とし、「イセは、とても難しい役だと思います。『呪われているらしい』いう、ちょっと変わった女性ですが、決して現実離れしない人物として表現してくれています。数々の映画ですばらしいお芝居を拝見してきましたが、その実力をいかんなく発揮していただけました。熊本出身ということで、このタイミングで出ていただくことができて、とてもありがたいです」とつづった。

「荒金は、見た目通りの強烈なキャラクターです。夙川さんは本当に、この役にぴったりハマっていたと思います。何を書いてもネタバレになるので、ぜひ本編をお楽しみください。ヘブンの同僚教師・作山は橋本淳さんにお願いしました。熊本へ移り、錦織がいない中でヘブンと一緒に働きます。でも、錦織と違って『普通の教師』。そんな『普通』を、しっかりと『普通』として表現してくれています。時折かいま見える人間味もすてきです」とし、「熊本に引っ越した松野家が、新たなキャストとともに、さらにドラマを盛り上げていきます。 熊本編もどうぞご覧ください」と呼びかけた。