ソフトバンクを自由契約となり日本ハムに加入した有原航平投手が１３日、北海道北広島市のエスコンフィールドで入団会見に臨んだ。背番号は「７４」に決まった。

「いろいろ球団から提示があった中で、誰もつけていない番号をと。岩館さんに譲ってもらえたので。この番号で新たな気持ちで頑張りたい」と語った有原。主戦級の投手としては異例の背番号とも言えるが「基本的には大きい番号を見て一番いいと思ったので。９０番台とかもありましたけど、一番フィットするかなと思って」と明かした。

６年ぶりの古巣復帰。晴やかな表情で「またここでプレーできる事は本当にうれしい。優勝に向かって早くプレーしたい気持ち」と喜びを語った。昨季まで２年連続で最多勝に輝き、ソフトバンクのリーグ連覇と日本一に貢献した。２年連続２位だった古巣には、王者打倒の切り札して期待される。

有原は２０１４年度ドラフト１位で日本ハム入団。３度の２桁勝利をマークするなど、在籍６年間で６０勝を挙げた。２０年オフにポスティングシステムを利用して米大リーグのレンジャーズに移籍し、２シーズンプレー。２３年にソフトバンクに入団して日本球界に復帰した。