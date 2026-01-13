奥さんに自分から不倫を暴露してしまう不倫相手もいる様子です。わざわざそんなことをして、どうなるか想像できないのでしょうか……？ 今回は、そんな不倫相手を返り討ちにした奥さんのエピソードをご紹介します。

あなたみたいな人と不倫？

「ある日、夫の部下の女性からDMが来ました。『旦那さんとお付き合いしています』『本気で愛し合っているので離婚していただけないですか？』なんて書かれていて、読めば読むほど腹が立ちました……。

『うちの主人が、あなたみたいな人と不倫するわけないでしょう』『主人は愛妻家なので、いつも私に尽くしてくれています』『あなたとお付き合いしている証拠はあるんですか？』と、わざと煽ってみたら、自分から夫とのラブラブ写真を送ってきてくれました。

『これが証拠です！』『昨日も私の家にいました！』『私の方が愛されてます！』ですって（笑）。写真もメッセージもすべてスクショして、それを証拠に慰謝料を請求させてもらいました。

ちなみに、不倫女と夫が一緒になるのは嫌なので、まだ離婚はしていません。まさか、自分から証拠を送ってくれるなんて。相手が頭の悪い子でよかった（笑）」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 自分から墓穴を掘って、この不倫相手は一体何がしたかったのでしょうね……。離婚もしてもらえず慰謝料だけ請求されて。後悔しても遅いですよ……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。