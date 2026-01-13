日本時間13日のキングス戦からレブロンのユニフォームへ“23年目を記念したパッチ”が導入

ロサンゼルス・レイカーズは、1月13日（現地時間12日、日付は以下同）に敵地ゴールデン1・センターで行われるサクラメント・キングス戦で、今シーズン37試合目を迎える。

今シーズンでNBA歴代最長の23シーズン目をプレーするレブロン・ジェームズ（レイカーズ）にとって、サクラメントはNBA公式戦デビューを飾った場所。2003年10月30日に、レブロンはクリーブランド・キャバリアーズの一員として当時キングスのホーム、アルコ・アリーナで25得点6リバウンド9アシスト4スティールを残していた。

13日のキングス戦を含む今シーズン残り46試合で、レブロンが着用するユニフォームの右胸上部にはNBA歴代最長のキャリア23シーズン目を記念するパッチが付けられると『ESPN』などが報道。そのパッチには試合前のチョークトスのシルエットと、“キング”がこれまで所属してきたクリーブランド・キャバリアーズ、マイアミ・ヒート、ロサンゼルス・レイカーズの3チームを象徴する3色のストライプが描かれている。

なお、今後はレブロンがプレーする試合ごとに、レイカーズの用具担当マネージャーはユニフォームからそのパッチを外し、日付を記入した後にトップス社（テキサス州ダラス）の生産施設へ送付される。そして、そこで鑑定を受け、トレーディングカードへ封入されるとのこと。

昨年末に41歳を迎えたレブロンは、今シーズンここまで19試合へ出場。平均33.3分のプレータイムで21.9得点5.6リバウンド6.9アシスト1.1スティールにフィールドゴール成功率51.0パーセントを残している。

昨年10月に16年ぶりにNBAのライセンスカードを発売したトップス社は、同様のジャージーパッチプログラムを導入。ルーキーたちはデビュー戦でユニフォームへ“デビューパッチ”を着用し、昨シーズンのMVP（シェイ・ギルジャス・アレクサンダー／オクラホマシティ・サンダー）、最優秀守備選手賞（エバン・モーブリー／キャバリアーズ）、新人王（ステフォン・キャッスル／サンアントニオ・スパーズ）に輝いた選手たちは、ユニフォームの背面に特別な金色のNBAロゴを着用し、のちにトレーディングカードへ採用されることとなる。







🙏🙏🙏🙌👑 Need some of these for my own collection @Topps!!! So dope 🔥🔥🔥 https://t.co/DHzn08WZnm

- LeBron James (@KingJames) January 12, 2026

レブロン仕様の記念パッチデザインはこちら！