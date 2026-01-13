「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、コジマ<7513.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でコジマは高い。同社は前週末９日取引終了後、第１四半期（２５年９～１１月）単独決算を発表。売上高は６５６億６８００万円（前年同期比５．４％増）、営業利益は１２億１１００万円（同２．２倍）だった。２５年１０月のウィンドウズ１０サポート終了に伴う買い替え需要の高まりでパソコンなどが伸びた。あわせて株主優待制度の拡充も明らかにした。



これが好感され、連休明けきょう１３日の同社株は大幅高に。買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS