TVアニメ『名探偵コナン』が30周年を迎えた。初回放送からちょうど30年となる2026年1月8日、Xでは「#アニメコナン30周年」のハッシュタグとともに、公式・関係者・ファンそれぞれからの祝福が溢れ、まさに“国民的アニメ”の節目を実感させる一日となった。

【画像】アニメコナン30周年をお祝い！ アベツカサや曽山一寿の書き下ろしイラストも

ファンの注目をひときわ集めたのは『葬送のフリーレン』公式X（@FRIEREN_PR）の投稿。「名探偵コナン30周年おめでとうございます！」とのコメントと共に、コナンの登場人物”佐藤刑事”のイラストが。作画担当のアベツカサが鋭い眼差しと手錠を構えたクールな佇まいの佐藤刑事を描いた。投稿にはしっかりと作家名も添えられ、その“本気度”が伝わってくる。これにはコナンファンも即反応。「アベツカサ先生の描いた佐藤刑事、良すぎる」といった称賛の声が相次いだ。

一方で、まったく違う方向からの祝福も話題を呼んだ。漫画家・曽山一寿が自身のX（@soyamanga）に投稿したのは、『でんぢゃらすじーさん』と『名探偵コナン』のキャラクターを大胆にミックスさせたイラスト。「おめでとうございます！」のコメントとともに、スケボーに乗ったコナンはでんぢゃらすじーさんの顔に、毛利小五郎や蘭、少年探偵団の面々も曽山キャラ仕様で描かれている。背景には、灰原哀の髪型をした“最強さん”の姿もあり、思わず二度見してしまう一枚だ。

公式からも、30年を振り返る企画が次々と展開されている。公開されたアニメ30周年記念ムービーでは、初期の作画から近年のビジュアルまでが一本にまとめられ、30年という時間の流れを視覚的に実感できる内容となっている。アニメ『名探偵コナン』公式X（@conan_anime1000）の投稿には「1996年1月8日、19時30分にアニメ『名探偵コナン』第1話の放送が始まりました。本日、アニメ30周年を迎えることができました。みんな、ありがとう。」というコメントが添えられ、シリーズを支えてきたすべての人への感謝が伝わってくる。

さらに、TV放送用キービジュアルの30周年仕様へのリニューアルや、「思い出主題歌発表」と題した企画も展開。出演者や関係者がそれぞれの“思い出の一曲”を語るなか、原作者・青山剛昌が選んだのはZARDの「運命のルーレット廻して」だった。耳に残るあのフレーズは、多くの視聴者にとっても“コナンの記憶”と強く結びついた一曲だろう。

長く続いてきた物語のなかで、黒ずくめの組織のボスの正体、赤井秀一や安室透の立場、ラムの正体、そしてAPTX4869の研究目的など、数え切れないほどの謎が明かされ、あるいは真実へと近づいてきた。それでもなお、『名探偵コナン』は終わらない。むしろ、ここから先に待つ“最後の謎”を、視聴者と一緒に解き明かしていく段階に入ったと言えるだろう。30年分の「事件」と「時間」を積み重ねてきた『名探偵コナン』。これからも物語の行方を見届けていきたい。

（文＝結理乃）