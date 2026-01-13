第一稀元素化学工業<4082.T>＝物色人気にストップ高。株価は前週半ばのストップ高を起点に４営業日でほぼ倍化した。電材向けジルコニウム化合剤の大手だが、中国のレアアース輸出規制の思惑が警戒されるなかで同社はレアアースを使用しないセラミクス材料の開発に成功していることから、投資資金攻勢の背景となっている。昨年来貸株市場を経由した空売りが高水準だったこともあって、ショートカバーによる浮揚力も働きやすい。また、レアアース関連の先駆である東洋エンジニアリング<6330.T>もストップ高を演じた。東洋エンジは、海洋研究開発機構の委託で深海底からレアアース泥を回収するシステム開発に携わっていることが材料視されている。このほか「都市鉱山」から独自技術により貴金属回収を手掛ける事業を手掛けるアサカ理研<5724.T>も、レアメタル・レアアースのリサイクルに関する研究開発を積極推進していることを手掛かりに買い人気を際立たせている。



不動テトラ<1813.T>＝上値指向強め新高値視界。一時２８００円台半ばまで水準を切り上げ昨年１０月下旬につけた２９２６円の上場来高値を視界に捉えている。地盤改良事業と海洋土木を主力とするが、高市政権下における国土強靱化の国策に乗る銘柄として注目度が高い。港湾や商業施設の地盤改良工事が好調で収益を牽引しており、前週末９日取引終了後に開示した２６年３月期上期（２５年４～９月）営業利益は前年同期比５．４倍となる２０億５６００万円と急拡大、これを好感する形で投資資金を呼び込んでいる。



バリュエンスホールディングス<9270.T>＝ストップ高カイ気配。ブランド品や貴金属などの買取・販売を行うが、足もとの業績は絶好調だ。利益採算を重視した仕入れ方針に加え、広告宣伝なども効率性を重視して利益の伸びに反映させ、会社側の期初計画を大幅に上回って推移している。前週末９日取引終了後に２６年８月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１９億円から４０億円（前期比２．８倍）に増額した。７期ぶりの過去最高利益更新となる見通し。好業績を背景に今期年間配当も従来計画の倍となる３０円（前期実績は１０円）とすることも併せて発表しており、これが物色人気を助長している。株価は前週末に長い上ヒゲで１５２５円の昨年来高値を形成していたが、きょうはここを通過点に一段の上値が見込まれる状況にある。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS