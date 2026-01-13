「選手が不満を抱いていると分かるものだ。試合でも表れる」グティ氏が退任のシャビ・アロンソ監督について見解
現役時代にレアル・マドリーで活躍したグティ氏がシャビ・アロンソ監督について、選手たちとの間に溝があった可能性を指摘した。スペイン『マルカ』が伝えている。
レアルは12日、アロンソ監督が双方合意の上で退任することを発表。後任はカスティージャ(Bチーム)のアルバロ・アルベロア監督に決定している。
グティ氏は『DAZN』のインタビューで「シャビとのロッカールームの日常を自分が体験したわけではないが」と前置きし、次のように主張した。
「ロッカールームの居心地が悪く、監督に不満を抱いていると、それが分かるものだ。しかも練習だけでなく、試合でもはっきりと表れる。今回のシャビ退任の引き金になったのは、そこだったと思う」
「もし理由がプレー内容や、彼がピッチ内でやってきたことだけなら、先ほどデータを見ていたが、バルセロナのフリック監督は、34試合時点でシャビ・アロンソと同じ成績だった。つまり勝敗という点では、そこまで悪くなかったということだ。ただ、ロッカールームにうまくフィットしていなかったという噂が多くあったのも事実だ」
また、後を引き継ぐアルベロア監督に関しては「未知数ではあるが、ジダンが昇格したときも同じだった。カスティージャから上がってきた時期で、チーム状況も良くなかった。彼が適任かどうかは、マドリー側が分かっている。彼は長年アカデミーで指導してきたからね。この責任を与えたということは、彼を信じているからだ。あとは、物事がうまく進むのを待つだけだ」と見解を述べた。
