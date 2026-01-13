「痛風」とはどんな病気？なりやすい人の特徴も解説！【医師監修】

「足の指が突然腫れて激痛が走る…」そんな経験はありませんか？それはもしかしたら痛風かもしれません。痛風は、放置すると関節の変形や腎臓病など、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。

本記事では痛風の治し方について以下の点を中心にご紹介します。

痛風とは

痛風の治し方について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

痛風の概要

痛風はどのような病気ですか？

痛風は、体内の尿酸が増え、関節に結晶として沈着することで激しい炎症を引き起こす病気です。特に足の親指の付け根に強い痛みが突然現れるのが特徴で、その激しさから“風が吹いても痛い”と表現され、痛風と名付けられました。

発作は約2～3日続き、歩行困難になることもあります。痛みは一時的に治まりますが、放置すれば繰り返し発作が起き、慢性化しやすくなります。

痛風の具体的な症状を教えてください

痛風の主な症状は、突然の激しい関節痛で始まるのが特徴です。なかでも足の親指の付け根が多い傾向があり、足首や膝、手首、肘などにも発症する場合があります。発作が始まると関節は赤く腫れ上がり、熱を持ち、歩くのも困難になる程の痛みに襲われます。

主に1か所の関節のみに症状が現れ、発作のピークは1日以内、痛みは1～2週間程度で徐々に治まるとされています。ただし、治療を怠ると何度も再発し、関節に痛風結節と呼ばれるしこりができることもあります。

また、再発の前にはジュクジュクするような違和感を感じることもあり、経験者は前兆として気付くこともあるようです。

どのような方が痛風になりやすいですか？

痛風になりやすいのは、30～40代の男性に多い傾向があり、生活習慣の影響が大きいとされています。なかでもビールを多く飲む方、肉類や魚卵を好む方、甘いお菓子や果物をよく食べる方は、尿酸値が上昇しやすく注意が必要です。さらに、肥満や急激な体重増加、不規則な生活、頻繁な激しい運動、早食いや大食いの習慣もリスクを高める可能性があります。

編集部まとめ

ここまで痛風の治し方についてお伝えしてきました。痛風の治し方の要点をまとめると以下のとおりです。

痛風は体内の尿酸が増え、関節に結晶として沈着することで激しい炎症を引き起こす病気で、特に足の親指の付け根に強い痛みが突然現れ、なかでも足の親指の付け根が痛む傾向がある

痛風は炎症と痛みを抑える治療が行われた後、尿酸値を安定させる治療で、尿酸の生成を抑える薬や排泄を促す薬が用いられる

痛風予防には、腹八分目の食事、プリン体の制限、十分な水分摂取、アルカリ性食品の摂取、有酸素運動やストレス対策が推奨されている

痛風は、体内の尿酸が増えることで関節に尿酸結晶が沈着し、激しい炎症と痛みを引き起こす病気です。特に足の親指の付け根に突然激痛が現れるのが典型的で、発作は数日で治まりますが、再発しやすく放置すると関節の変形や腎障害などの合併症を招く恐れがあります。

治療は発作時の炎症を抑える薬物療法と、発作後の尿酸値を管理する長期治療の2段階で行います。さらに、再発防止には食事・運動・水分補給などの生活改善も欠かせません。

これらの情報が痛風の治し方について知りたい方のお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

