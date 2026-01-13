SixTONESのTBS系冠番組『6SixTONES（シックスストーンズ）』（初回1月12日放送）に叶姉妹がゲスト出演。田中樹・森本慎太郎・高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）とのオフショットが番組Xで公開された。

【写真】白羽織袴のSixTONESと艶やか赤ドレスの叶姉妹の紅白ファビュラスショット①②

『6SixTONES』は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。年6回放送される。

■SixTONESメンバー6人と叶姉妹と大泉洋との豪華ショットも

ポストには「GorgeousでFabulousな1枚」と添えられており、真っ赤なドレス姿の叶姉妹のふたりが椅子に座る後ろで、メンバーカラーの半襟がポイントの、白い羽織袴をまとった田中・森本・高地がにっこりほほ笑むオフショットが公開されている。

真っ赤な花をあしらったまとめ髪に、色っぽいオフショルダーの真っ赤なロングドレス姿でファーを羽織った叶姉妹。そのファビュラスな雰囲気に、3人は少し緊張気味？

「運気がアップしそうなお写真」「スマホの待ち受けにしたい」「紅白衣装でめでたい」「光り輝いてる」「念願かなって叶姉妹とお会いできてよかったね」「グッドルッキングガイな3人」「まさにゴージャスでファビュラス」などといった声が続々と到着。

なお番組Instagramでは、田中・森本・高地に、ジェシー・京本大我・松村北斗、さらにゲスト出演していた大泉洋も加わった集合ショットも公開されている。

■田中・森本・高地と叶姉妹とのまぶしいオフショット

■『6SixTONES』初回ゲストの大泉洋も加わった集合写真