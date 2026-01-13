ライフコーポレーション <8194> [東証Ｐ] が1月13日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の199億円に伸び、通期計画の265億円に対する進捗率は75.5％となり、5年平均の76.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.3％減の65億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の61.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.6％→2.7％とほぼ横ばいだった。



