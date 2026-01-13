日経平均13日前引け＝続伸、1600円高の5万3540円 日経平均13日前引け＝続伸、1600円高の5万3540円

13日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比1600.71円（3.08％）高の5万3540.60円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1256、値下がりは290、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を401.11円押し上げ。次いで東エレク <8035>が299.83円、ＳＢＧ <9984>が172.48円、ファストリ <9983>が107.50円、信越化 <4063>が39.94円と続いた。



マイナス寄与度は6.43円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、任天堂 <7974>が5.68円、安川電 <6506>が4.91円、セブン＆アイ <3382>が4.86円、住友ファーマ <4506>が3.91円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はその他製品、空運の2業種のみ。値上がり率1位は輸送用機器で、以下、銀行、証券・商品、卸売、電気機器、石油・石炭と続いた。



株探ニュース

