13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比60.0％増の2630億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.0％増の1786億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> など175銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> が11.76％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が10.34％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が10.09％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が6.23％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.05％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は4.77％安、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> は4.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1600円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1064億600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金922億4300万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が162億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が161億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が107億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が84億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が84億6800万円の売買代金となった。



